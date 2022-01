« Le manque de revenus constants est la principale raison pour laquelle la plupart des gens sont exclus de l’inclusion financière »

Rawat s’exprimait lors d’une réunion sur le programme d’inclusion financière qui s’est tenue mercredi à Aurangabad.



La plupart des gens ne sont toujours pas inclus dans l’inclusion financière en raison du manque de revenus constants et il est nécessaire de diffuser la sensibilisation financière et de générer des revenus pour qu’ils incluent davantage de personnes dans le système financier formel, a déclaré mercredi le directeur général de Nabard, Goverdhan Rawat.

Rawat s’exprimait lors d’une réunion sur le programme d’inclusion financière qui s’est tenue mercredi à Aurangabad.

Seize camionnettes sont fournies par la Banque nationale pour l’agriculture et le développement rural (Nabard) pour sensibiliser la population, qui affichera les schémas du gouvernement et les installations des banques. Sur ces 16, quatre ont été inaugurés à Aurangabad par le ministre d’État aux Finances de l’Union, Bhagwat Karad.

Rawat a déclaré : « Nous devons sensibiliser les gens pour augmenter la participation et porter l’inclusion financière à 100 %. Nous avons organisé environ 7 000 camps cette année dans le Maharashtra. Les banques rurales et coopératives ont bien aidé à cet égard. Nous avons également remis différents outils aux banques pour la même chose. Sur la raison pour laquelle la plupart des gens sont encore en dehors de l’inclusion financière, Rawat a déclaré : « L’une des raisons de l’exclusion financière des gens est qu’ils n’ont pas un revenu régulier ou constant. Tant qu’ils n’auront pas un tel revenu, ils ne penseront pas aux produits d’assurance ou aux investissements. Il a ajouté qu’il devrait y avoir des efforts pour générer des revenus pour eux grâce à des initiatives afin qu’ils deviennent financièrement inclus.

«Nous essayons d’arrêter l’eau de pluie en développant des bassins versants grâce à des méthodes scientifiques dans l’État. Ces 43 projets sont actuellement en cours dans l’État et notre objectif principal est Marathwada. Nous essayons également de donner des revenus aux personnes éloignées grâce au fonds de développement tribal », a déclaré Rawat.

Il a ajouté que l’inclusion financière peut être prise en compte en incluant des groupes d’entraide et des entreprises de production agricole. « Les succursales bancaires devraient essayer de connecter 10 à 15 nouveaux clients par le biais de camps chaque mois. »

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.