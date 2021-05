Le manque de rythme était la seule cause de la sortie de Fernando Alonso en Q1

Fernando Alonso a déclaré qu’Alpine «n’avait tout simplement pas tenu ses promesses» en raison d’un manque de rythme qui a conduit à sa sortie en Q1 au Grand Prix de Monaco.

Les premiers combats de l’Espagnol à son retour en Formule 1 après deux ans d’absence se sont poursuivis dans les rues de Monte-Carlo alors qu’il ne s’est assuré que la 17e position sur la grille pour la course emblématique.

L’ancien champion du monde à deux reprises était bien en retrait sur son coéquipier, Esteban Ocon, qui a décroché la 11e place alors qu’Alpine n’avait pas réussi à reproduire la forme de qualification beaucoup plus impressionnante qu’il avait montrée lors des deux courses précédentes au Portugal et en Espagne.

Et le joueur de 39 ans, vainqueur à Monaco en 2006 et 2007 respectivement pour Renault et McLaren, ne pouvait pas expliquer précisément la disparité des performances.

“La confiance était bonne – j’ai pu pousser la voiture et extraire le maximum”, a déclaré Alonso aux journalistes après les qualifications.

«C’est toujours un peu brouillon, Q1, avec le trafic et des choses comme ça. Ce n’était pas idéal. Mais je ne pense pas que ce soit la cause de l’absence de Q2 – nous n’avions pas le rythme.

«Je pense que tout le week-end, nous avons eu un peu de mal avec le rythme. Nous attendions plus de Monaco avec notre colis, mais nous n’avons pas livré.

«Il y a encore des points d’interrogation pour l’équipe à découvrir. À Portimao et à Barcelone, nous progressions définitivement et étions assez compétitifs, alors qu’ici nous étions assez en retard, donc c’est toujours sous enquête.

Dépasser est extrêmement difficile à Monaco, ce qui signifie qu’Alonso ne peut pas être trop optimiste pour gravir les échelons sans une stratégie inspirée ou un malheur affligeant ses rivaux.

«La course sera difficile, en partant de l’arrière, sans aucun doute. Mais voyons ce que nous pouvons faire », a-t-il ajouté.

Quant à Ocon, il a au moins un choix de pneus libre en P11, mais lui aussi était perplexe face à ce qui était arrivé au rythme d’Alpine.

«Nous n’avons pas été aussi rapides que lors des deux dernières courses. Nous devons encore analyser pourquoi », a déclaré le Français.

«Mais je pense que ce sera très utile d’aller de l’avant car nous avons vu des problèmes fondamentaux de la voiture, que nous avons sur certaines pistes, ici un peu plus. Ce sera très utile pour notre avenir, à comprendre.

«C’est une bonne position pour commencer, pas parfait, mais des pneus gratuits, des pneus neufs, c’est la première chose. C’est difficile à passer, mais nous ne sommes qu’à une place parmi les points.

