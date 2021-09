Le manque de sauvegardes manuelles de Deathloop énerve les joueurs

in

Un peu comme du déjà vu, n’est-ce pas ? Au printemps, Returnal, un jeu en boucle temporelle sur PlayStation 5 sur le fait de tuer votre chemin vers le salut, a vexé les joueurs avec son manque de sauvegardes manuelles. Cette semaine, Deathloop, un jeu de boucle temporelle sur PS5 et PC sur le fait de tuer votre chemin vers le salut, fait de même.

Deathloop, la dernière simulation immersive d’Arkane, les créateurs de Dishonored, vous présente comme un assassin mystérieux dans les années 1960. Vous vous réveillez sur une île qui ne se soucie pas des règles du temps ; à la fin de chaque journée, cette journée recommence, comme ce film avec Bill Murray. Il a attiré huit «visionnaires» mégalomanes qui affluent sur l’île pour participer à une fête éternelle, sans âge et déjantée. Votre objectif est d’éliminer les huit en une seule « boucle » dans le but de briser le cycle. (Ça, je ne comprends pas. Une fête sans fin a l’air génial !)

En raison de sa structure en boucle, il existe une fonction de sauvegarde automatique, mais je comprends qu’elle soit assez clairsemée, les points de contrôle ne venant que lorsque vous effectuez des actions spécifiques ou franchissez le seuil dans de nouvelles zones. C’est un choix de conception intentionnel, destiné à empêcher les joueurs de gâcher quelque chose, de recharger leur sauvegarde la plus récente et d’essayer à nouveau un segment. Arkane veut que les joueurs de Deathloop vivent en boucle avec les conséquences de leurs actions – erreurs ou non.

“Nous disons toujours que nos jeux sont meilleurs lorsque vous suivez le courant, lorsque vous roulez avec vos erreurs et improvisez des solutions à ces problèmes”, a déclaré Dinga Bakaba d’Arkane à PC Gamer.

Je n’ai pas encore joué à Deathloop (merci, Bethesda), donc je ne peux pas personnellement attester à quel point l’absence d’un système de sauvegarde est frustrante ou non, mais il est sûr de dire que certains joueurs ne l’acceptent pas si gentiment .

“Ce système de sauvegarde explose”, a écrit une personne sur Reddit, exprimant sa frustration qu’il n’y ait aucun moyen apparent de sauvegarder après 40 minutes (ou plus) de temps de jeu. D’autres ont fait écho au sentiment, affirmant que, grâce au manque de sauvegarde manuelle, Deathloop est effectivement injouable si vous ne pouvez mettre de côté que des incréments de 15 minutes. Et ce manque de temps est définitivement une réalité pour de nombreux joueurs, en particulier les parents et ceux qui ont des horaires frénétiques.

Lire la suite: L’absence de fonction de sauvegarde de Returnal ruine les courses des joueurs

Dans l’état actuel des choses, le système a ses défenseurs, certaines personnes affirmant qu’un système de sauvegarde clairsemé rend Deathloop plus amusant. Nos collègues du corps de la presse des jeux chez TheGamer et PC Gamer ont défendu la structure de Deathloop, notant qu’une absence de sauvegardes manuelles augmente les enjeux, augmente la tension et met vraiment l’immersif dans une “sim immersive”.

Ce sont des points justes ! Mais aussi, si vous ne voulez pas utiliser une fonction de sauvegarde rapide, vous pouvez tout simplement… ne pas l’utiliser.

Il convient également de noter que les péchés de la fonction de sauvegarde de Deathloop ne sont pas aussi flagrants que ceux de Returnal. Les courses dans Returnal pourraient facilement durer plusieurs heures. (En mai, à la suite d’un contrecoup généralisé, Returnal dev Housemarque a déclaré à Axios qu’il avait entendu les préoccupations des joueurs et cherchait une solution.) Avec Deathloop, en attendant, il y a au moins des sauvegardes automatiques dans chaque cycle.

Kotaku a contacté Bethesda pour commenter mais n’a pas eu de réponse à temps pour la publication.