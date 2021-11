Le manque de travailleurs de la santé est une lutte dans les communautés rurales

Les pénuries de médecins, de dentistes, d’infirmières et d’autres fournisseurs de soins de santé ont atteint des niveaux critiques dans les collectivités rurales.

«Les résidents des zones rurales attendent souvent plus longtemps la visite d’un fournisseur ou renoncent complètement aux soins médicaux ou dentaires», a déclaré le Dr Hana Hinkle, directrice par intérim du National Center for Rural Health Professions de la faculté de médecine de l’Université de l’Illinois à Rockford. « Il se peut que certaines spécialités ne soient pas disponibles dans les communautés rurales. Les hôpitaux étant plus éloignés, les personnes ayant des problèmes de transport ont beaucoup plus de mal à obtenir des soins. »

Le résultat est une maladie plus grave et des taux de mortalité plus élevés dans les comtés non métropolitains, car davantage de personnes attendent d’être gravement malades avant de se faire soigner.

Les résidents ruraux sont plus susceptibles de mourir de l’une des cinq principales causes de décès (maladie cardiaque, cancer, blessures non intentionnelles, maladie chronique des voies respiratoires inférieures et accident vasculaire cérébral) que les résidents des zones urbaines et suburbaines où les gens ont plus facilement accès aux soins médicaux, une nouvelle rapport du Sommet de la santé rurale de l’Illinois a trouvé.

L’Illinois est conscient de la pénurie de médecins dans les communautés rurales depuis 30 ans, a déclaré Hinkle

« C’est un problème complexe sans solution facile, mais nous avons fait des progrès », a-t-elle déclaré.

L’Université de l’Illinois examine attentivement les candidats aux écoles de médecine, de médecine dentaire et d’infirmières pour trouver et encourager les étudiants des communautés rurales qui ont des liens avec leurs communautés et qui étaient actifs dans leurs communautés au lycée. Ces candidats sont beaucoup plus susceptibles de retourner exercer dans les collectivités rurales une fois leur formation médicale terminée.

Les programmes d’annulation de prêts les incitent à choisir d’exercer dans les communautés rurales.

Même ainsi, la pénurie de médecins de soins primaires, de dentistes et d’infirmières qui travaillent dans les zones rurales est en passe de s’aggraver au cours des 10 prochaines années.

Le rapport du Sommet sur la santé rurale a souligné trois efforts qui font une différence. Premièrement, il y a la création d’équipes de soins qui allègent une partie de la charge de travail des médecins. Les membres de l’équipe de soins comprennent des infirmières praticiennes, des assistants médicaux, des sages-femmes infirmières diplômées et des infirmières anesthésistes diplômées. Ils peuvent prendre les antécédents des patients, effectuer des examens physiques, accoucher, prodiguer des soins pré et postopératoires et orienter vers d’autres spécialités.

Deuxièmement, la création de partenariats entre les hôpitaux et le service de santé publique. Dans le sud de l’Illinois, le Healthy Southern Illinois Delta Network est un effort coordonné avec la participation de Southern Illinois Healthcare, du Southern Illinois University School of Medicine Center for Rural Health and Social Service Development et de l’extension de l’Université de l’Illinois avec les départements de la santé du comté de Jackson, Franklin -Williamson Bi-County, Southern Seven, Perry County, Hamilton County et Egyptian County.

Enfin, l’accès à la télémédecine sauve des vies et se développe. Les patients des zones rurales sont 40 pour cent plus susceptibles de se retrouver à l’hôpital pour un problème évitable que les personnes des zones urbaines et suburbaines qui ont plus facilement accès à des consultations avec des spécialistes. Les rendez-vous en télésanté avec des spécialistes peuvent réduire jusqu’à 16 % le taux d’hospitalisations évitables dans les collectivités rurales. Les consultations en télésanté pour les personnes atteintes de maladies chroniques peuvent réduire le taux de mortalité de 16,6 %.