Le manque de vendeurs permet à Ether de diriger le marché et de rattraper les gains de Bitcoin

En atteignant un nouvel ATH à un peu plus de 3200 $, Eth est en hausse de 1 066 566% par rapport à son prix de vente initial de pièces de monnaie (ICO) de 0,30 $.

Le prix de l’éther explose simplement, allant dans la stratosphère.

Atteignant un nouveau record absolu aujourd’hui pour dépasser 3200 $, l’ETH est maintenant en hausse de plus de 60% en quinze jours alors qu’il atteint continuellement de nouveaux ATH.

ETH est en hausse de 1 066 566% par rapport à son prix de vente initial de pièces de monnaie (ICO) de 0,30 USD.

“Il n’y a toujours aucun volume derrière cette pompe ETH – parce que le marché ne trouve toujours pas de vendeurs à offrir, si peu de vendeurs que la base des contrats à terme de juin n’a même pas pu apparaître sur une pause de 3k”, a noté CL.

Contre BTC également, il a atteint le niveau de 0,0544 BTC, vu pour la dernière fois au début d’août 2018. BTC 2,83% Bitcoin / USD BTC $ 58 542,67 USD

Le ratio de la valeur du réseau aux transactions (NVT) d’Ethereum est ramené vers le bas de ce cycle, indiquant que les volumes de transactions sont élevés et croissent plus rapidement que la capitalisation boursière du réseau. Comme nous l’avons signalé, la Banque européenne d’investissement envisage d’émettre une obligation numérique sur la blockchain Ethereum.

«La force du marché d’aujourd’hui est soutenue par le volume réglé en chaîne», a déclaré Glassnode.

Ce qui est encore plus intéressant à propos de cette accélération, c’est le fait que le financement des échanges est encore minime; aucun échauffement n’est visible nulle part. Le plus élevé, au moment d’écrire ces lignes, est de 0,0732% sur Huobi.

Cela montre que cette tendance haussière n’est pas tirée par des traders dégénérés à effet de levier mais par des acheteurs au comptant.

«Le financement est faible parce qu’ils investissent et non pas dans la spéculation. En utilisant, pas en barque. Préférer la richesse, ne pas se faire liquider », a déclaré Kyle Davies, co-fondateur de Three Arrows Capital.

Actuellement, les traders sont à court d’ETH d’environ 46% tandis que plus de 53% sont longs sur la monnaie numérique, selon Bybt.

La deuxième plus grande crypto-monnaie a maintenant une capitalisation boursière de 365 milliards de dollars, ce qui en fait le 22e actif le plus important – plus grand que Bank of America et PayPal.

Les derniers gains d’Ether ont placé la domination de Bitcoin sous 50% à 46%, la plus grande crypto-monnaie se négociant autour de 58500 $.

Selon James Quinn, directeur général de Q9 Capital, un gestionnaire de patrimoine privé crypto à Hong Kong, l’ETH rattrape les gains de Bitcoin à la fin de 2020.

«Au début, le rallye était vraiment mené par le bitcoin, car comme de nombreux investisseurs institutionnels sont entrés dans l’espace, ce serait leur premier port d’escale naturel», a déclaré Quinn. «Mais au fur et à mesure que le rallye a mûri au cours des six derniers mois, vous avez DeFi, et beaucoup de DeFi sont construits sur Ethereum.»

Elle est en outre tirée par la croissance de DeFi, la demande croissante de NFT et la prochaine mise à niveau d’Ethereum à Londres. Avec la flambée des volumes DeFi, les investisseurs gagnent en confiance dans la cryptographie, comme en témoigne le lancement de plusieurs fonds négociés en bourse Ether au Canada, et les institutions s’y intéressent également, comme l’a également souligné le CIO de Guggenheim; c’est logique.

Avec de grandes quantités d’Ether sortant des échanges cryptographiques, en particulier Coinbase, «Je pense que ce pouvoir d’achat est venu d’investisseurs institutionnels», a noté Ki Young Ju, PDG de CryptoQuant.

