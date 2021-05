Le manque de volume de «capitulation» suggère que Bitcoin est voué à une nouvelle baisse

Compartir

Le prix du Bitcoin, avec le reste du marché de la cryptographie, a plongé aujourd’hui dans une secousse aux proportions épiques. La classe d’actifs hautement spéculative a chuté jusqu’à 50% par rapport aux sommets, certains chutant tellement aujourd’hui simplement en raison de la volatilité extrême du marché.

La crypto-monnaie la plus élevée par capitalisation boursière a maintenant augmenté de plus de 8000 $ par rapport au creux d’aujourd’hui, mais il manque quelque chose dans le tableau des prix de l’actif qui suggère qu’il pourrait y avoir plus d’inconvénients. La course de taureaux de Bitcoin est-elle condamnée pour le moment?

Bitcoin Bull Market s’accroche à l’échelle après un effondrement impitoyable

La course de taureaux de Bitcoin a été largement médiatisée, faisant les gros titres dans le monde entier et changeant l’esprit de beaucoup. Les célébrités, les PDG et les athlètes s’intéressent désormais aux crypto-monnaies, mais la demande croissante n’a pas pu empêcher une vente massive cette semaine.

Un changement de sentiment autour de Bitcoin et des préoccupations énergétiques connexes s’est transformé en une tendance à la baisse à part entière. Il y a également eu une baisse de 50% pour faire sortir les taureaux de leurs positions à long terme.

Le principal actif crypto est maintenant sous le choc et a rallié jusqu’à 10000 $ par rapport au plus bas. Une telle peur sur le marché pourrait suggérer qu’il y a déjà un creux pour la récente vague de tendance baissière, mais il y a un ingrédient qui manque selon un analyste crypto très précis.

Où est le volume de capitulation en petits groupes? | Source: BTCUSD sur TradingView.com

Le manque de volume de «capitulation» pourrait suggérer d’autres inconvénients pour les crypto-monnaies

Aujourd’hui, sur le marché de la crypto-monnaie, il y a eu un peu de FUD, une pincée de dévastation et quelques gouttes de liquidations. Mais il manque encore un ingrédient qui suggérerait que la liquidation s’est parfaitement déroulée: le volume de capitulation.

Prenez note du graphique sur le volume massif de la bougie du jeudi noir – voici à quoi ressemble la capitulation. Il y avait même un nombre décent de pièces qui ont changé de mains en janvier 2021, mais le volume global a été quelque peu abyssal en comparaison.

Même avec les liquidations massives de crypto-monnaies aujourd’hui d’un montant de milliards de dollars perdus, il y a un manque évident de volume de négociation sur les bourses.

Les détenteurs ne sont peut-être pas encore convaincus que la tendance haussière est terminée ou que Bitcoin baissera davantage, ce qui entraînera moins de pièces à vendre. Ce qui pourrait les amener à vendre, c’est un autre élan beaucoup plus faible, provoquant cette poussée de volume qui servirait essentiellement de cerise sur le gâteau.

Le choc de revoir Bitcoin à des prix beaucoup plus bas pourrait être l’événement de capitulation et le changement de mains de faibles en diamants qui propulsent la crypto-monnaie plus haut en temps voulu.

Image sélectionnée d’iStockPhoto, graphiques de TradingView.com