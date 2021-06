Le manque d’éducation en mathématiques affecte négativement le cerveau

in

27/06/2021 à 00h01 CEST

Littérature, Physique, Chimie, Anglais et matematiques. Ce sont selon tous les sociologues les sujets les plus détestés par les étudiants.

Fait intéressant, deux des cinq, ceux qui occupent la première et la deuxième place sont probablement ceux que les éducateurs insistent le plus sur l’importance de les maîtriser parfaitement.

Cela peut vous intéresser: un modèle mathématique prédit que l’Espagne se débarrassera du coronavirus d’ici la fin de 2021, dans le meilleur des cas

Tout tourne, pour un temps, ou presque, autour des mathématiques ; et tout est dit depuis des années, ou presque, dans la langue de Shakespeare.

Il y a l’anxiété mathématique, c’est un fait, qui fait référence à ce “sentiment de tension et d’anxiété qui interfère avec la manipulation des nombres et la résolution de problèmes mathématiques dans une grande variété de situations académiques et dans la vie ordinaire”.

Un reflet de cette anxiété et de cette incompréhension est le mépris auquel les élèves se soumettent pour la science de Pythagore.

Le problème est que notre cerveau aime les mathématiques. Et il en a aussi besoin pour son bon développement. Plus précisément à partir de 16 ans.

C’est ce que montre la dernière étude menée par des chercheurs du Département de psychologie expérimentale, Université d’Oxford et publié dans Actes de l’Académie nationale des sciences.

L’équipe était chargée d’analyser si le manque de mathématiques dans divers groupes d’élèves issus de milieux similaires affecterait ou non le développement cognitif du cerveau.

Cette hypothèse a été confirmée. Les élèves qui n’ont pas étudié les mathématiques ont moins de acide gamma-amnobutyrique, un produit chimique crucial pour promouvoir la plasticité cérébrale dans une région clé pour le développement d’une bonne poignée de fonctions cognitives.

Un chimiste qui était présent de la même manière chez ces mêmes élèves avant qu’ils n’arrêtent de prendre des mathématiques.

« Les compétences en mathématiques sont associées à divers avantages, notamment l’emploi, le statut socioéconomique et la santé mentale et physique. L’adolescence est une période importante de la vie qui est associée à des changements cérébraux et cognitifs majeurs. Arrêter d’étudier les mathématiques à cet âge crée un écart avec ceux qui continuent à le faire », explique le directeur de l’étude Roi Cohen Kadosh, professeur de neurosciences cognitives à l’Université d’Oxford.

L’étude britannique fournit un nouveau niveau de compréhension biologique de l’impact de l’éducation sur le développement du cerveau.

Une preuve de plus de l’effet entre la biologie et l’éducation est obtenue.

À la lumière de cette étude, la relation qui existe entre le développement cognitif et le manque total d’entraînement doit également être interrogée. Ou comment cela a pu affecter, et affectera les résultats futurs, ces déficits d’entraînement forcés par les confinements causés pendant la pandémie de COVID-19.

Les mathématiques devraient-elles alors être obligatoires ?

Dans le système éducatif britannique, de la même manière que cela se produit dans beaucoup d’autres comme celui qui régit actuellement les programmes éducatifs en Espagne, il y a la possibilité, à partir de 16 ans, de choisir entre un avenir de la science ou un avenir des lettres .

Ce choix, comme ils le soulignent dans Oxford, finit par provoquer un écart entre ceux qui suivent un chemin avec des chiffres et ceux qui choisissent un chemin plus littéraire.

Cela peut vous intéresser : Pourquoi les natifs du numérique sont-ils la première génération de jeunes moins intelligents que leurs parents ?

Il est nécessaire de renforcer, selon les experts, cette zone qui permet un développement cognitif correct.

Que, bien qu’ils ne séduisent pas du tout, les mathématiques aux adolescents.

Les auteurs de l’étude de l’Université d’Oxford, George Zacharopolous, Roi Cohen Kadosh et Francesco Sella, insistent sur l’importance et la nécessité de trouver, compte tenu de la « haine & rdquor; que les adolescents ressentent vis-à-vis des mathématiques, alternatives pédagogiques qui comblent ce déficit mathématique.

“Tous les adolescents n’apprécient pas les mathématiques, nous devons donc rechercher des alternatives possibles, telles que l’entraînement à la logique et au raisonnement qui impliquent la même zone du cerveau que les mathématiques”, explique l’auteur principal de la recherche, le professeur Roi Cohen Kadosh.

Des alternatives capables de pallier le manque de formation mathématique sont nécessaires au bon développement cognitif de nos adolescents.

Lequel? C’est déjà l’affaire des éducateurs.