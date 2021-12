Le manque d’effort des Lakers sur ce jeu résume toute leur saison jusqu’à présent

Les Lakers de Los Angeles sont entrés dans la saison 2021-2022 et devraient concourir pour un championnat. Après s’être inclinés au premier tour des séries éliminatoires la saison dernière avec les superstars LeBron James et Anthony Davis aux prises avec des blessures, les Lakers ont fait un geste audacieux en échangeant pour Russell Westbrook pendant l’intersaison. LA était loin d’être une équipe parfaite, mais la voie vers les finales NBA semblait grande ouverte dans la Conférence Ouest avec Kawhi Leonard et Jamal Murray tous deux probablement absents pour l’année en raison de blessures. Rien de moins qu’une autre course en séries éliminatoires en profondeur allait toujours être une déception.

Les Lakers n’ont certainement pas ressemblé à un prétendant au championnat jusqu’à présent. Au cours des deux premiers mois de la saison, il n’y a pas eu d’équipe plus frustrante en NBA.

Les Lakers ont eu beaucoup de problèmes lors de leur départ 16-15. Leur attaque se classe actuellement au 25e rang de la ligue et a été entraînée par des revirements et une incapacité à lever suffisamment de trois points. Le manque de profondeur des ailes a été un problème majeur après avoir échangé Kyle Kuzma et Kentavious Caldwell-Pope contre Westbrook. Westbrook lui-même a connu un démarrage lent avant de revenir un peu plus tard. James a déjà raté plus de 10 matchs avec une tension abdominale, et Davis est maintenant lui-même sur l’étagère pendant au moins le mois prochain avec une tension au genou.

En plus de tout cela, les Lakers sont actuellement aux prises avec une épidémie de Covid qui les a laissés sans six joueurs en rotation pour le match de dimanche contre les Chicago Bulls. Les Bulls sont, bien sûr, aux prises avec leur propre épidémie de Covid qui avait 10 joueurs en protocole la semaine dernière.

Les Bulls ont gagné 115-110, derrière une autre performance incroyable au quatrième trimestre de DeMar DeRozan – un joueur qui voulait être à LA avant que les Lakers ne choisissent Westbrook. Bien qu’il soit injuste de s’énerver contre les Lakers pour avoir perdu un match sans AD et tant d’autres joueurs lors d’une épidémie, c’est la façon dont les Lakers ont perdu qui était si frustrante.

Prenez cette pièce par exemple : quelqu’un a-t-il eu envie de boxer le gardien des Bulls Alex Caruso ? Apparemment non.

Westbrook et DeAndre Jordan auraient dû être en mesure de contrôler ce rebond sans problème. Au lieu de cela, les deux se sont contentés de regarder Caruso prendre une autre possession des Bulls. Cela a été un problème pour les Lakers toute l’année : en ce moment, ils sont n°24 de la ligue en rebond défensif. C’est encore plus difficile de rivaliser sur le verre sans AD et Dwight Howard (qui est dans le protocole), mais c’est un exemple de paresseux.

Caruso était bien sûr membre de l’équipe du championnat des Lakers 2020 dans la bulle. Les Lakers auraient pu le re-signer cette intersaison, mais ils ne voulaient pas payer une grosse facture d’impôt sur le luxe.

Peut-être que les Lakers finiront par le comprendre. Si James et Davis sont en parfaite santé, ils peuvent toujours être le meilleur coup de poing 1-2 de la ligue. Westbrook a eu l’air mieux en décembre. Le plus gros problème pourrait être l’émergence des Golden State Warriors et des Phoenix Suns en tant qu’équipes puissantes de la Conférence Ouest.

Si les Lakers ne résolvent pas leurs problèmes, des jeux comme celui-ci seront la façon dont les fans se souviendront des Lakers 2021-2022. Cela devrait être une motivation suffisante pour le rassembler.