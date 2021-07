Le manque d’informations précises du gouvernement pousse les Américains à prendre de mauvaises décisions .

in

De manière générale, plus une personne dispose d’informations précises avant de prendre une décision, meilleure sera la décision. C’est pourquoi il est si important que les informations vitales, surtout si elles proviennent d’une source gouvernementale, soient présentées de manière précise, opportune et impartiale. Nos chefs de gouvernement et la plupart des sources normalement fiables ne semblent pas comprendre cela.

Au lieu de cela, les informations sont biaisées et souvent inexactes. Cela conduit les Américains à se forger des opinions et à prendre des mesures qu’ils ne prendraient pas normalement. Cette désinformation et le comportement de nos dirigeants, sont vraiment la source des profondes divisions dans le pays.

Une grande partie de ce comportement de désinformation conduit à des solutions moins qu’optimales aux problèmes importants que nos élus sont censés résoudre.

Pour trouver une solution optimale aux problèmes où se trouvent des personnes ayant des points de vue très différents, chaque personne doit entrer dans la discussion avec l’intention de « rechercher une solution ». Autrement dit, l’objectif principal est d’essayer de trouver la meilleure solution, peu importe qui propose l’idée.

Au lieu de cela, aujourd’hui, lorsque nos chefs de gouvernement se réunissent pour résoudre un problème, chacun essaie de « vendre un poste ». Chaque côté est sûr d’avoir raison. Ils sont également sûrs que les autres ont complètement tort. L’état d’esprit « vendre une position » produira toujours des solutions plus pauvres que l’état d’esprit « rechercher une solution ».

Vendre une position signifie que l’individu a déjà déterminé le résultat, avant même que des informations complètes aient été recueillies. Cela s’applique lorsque le Congrès fait l’objet d’une enquête.

Par exemple, le Congrès met en place une commission pour déterminer exactement ce qui s’est passé le 6 janvier, lorsque des émeutiers ont pris d’assaut le bâtiment de la capitale. Déjà, nous pouvons voir que le Congrès ne met pas en place cela pour rechercher la vérité et une solution à ce qui l’a causé. Au contraire, chaque partie est prête à vendre sa position au public.

Les démocrates sont convaincus que l’ancien président Trump est coupable d’incitation à l’insurrection. Ils pensent que cette audience le tiendra pour responsable. Beaucoup pensent qu’il est coupable d’un crime et veulent la scène que cette audience devra montrer au public. Cela leur permettra d’influencer l’opinion publique.

Les républicains disent qu’une enquête approfondie est nécessaire pour savoir exactement qui a fait quoi, en particulier en ce qui concerne les personnes blessées ou tuées. Cependant, rien de ce que Trump a dit n’a incité à quoi que ce soit. Bien qu’il ne soit pas le communicateur le plus clair, il ne s’est pas trompé.

Les Américains veulent juste connaître la vérité. Qui a fait quoi exactement. Le Congrès devrait rendre toutes les preuves accessibles au public et voyons ce que l’enquête révèle. Au lieu de cela, nous obtiendrons probablement deux rapports contradictoires distincts après de nombreuses heures de témoignages télévisés et de démonstrations de grandeur de nos élus.

Nous, les Américains, avons déboursé environ 3 500 milliards de dollars l’année dernière que nous avons gagnés et donnés au gouvernement fédéral. Pour cette énorme somme d’argent, nous devrions au moins obtenir des informations précises. Étonnamment, le gouvernement a réussi à dépenser 6 500 milliards de dollars l’année dernière.

Ils ont financé cet énorme déficit en vendant des obligations soit au public, soit à la Réserve fédérale qui a juste imprimé électroniquement des billions de dollars. Était-ce une bonne ou une mauvaise idée ? Doit-on continuer à faire ça ?

Certains représentants du gouvernement nous disent que la théorie monétaire plus moderne dit que nous pouvons le faire. Ils disent que les dépenses déficitaires feront croître l’économie sans provoquer d’inflation. Cela est vrai lorsque l’économie fonctionne à moins que la pleine capacité.

D’autres responsables gouvernementaux affirment que les énormes dépenses du gouvernement, associées à la croissance rapide de la masse monétaire et aux faibles taux d’intérêt, conduiront à une très forte inflation. Cela est particulièrement vrai lorsque nous avons une économie qui croît à un taux annuel d’environ 8 %.

Le problème est que chaque partie essaie de vendre sa position. Cet état d’esprit brouille souvent l’objectivité et conduit à des conclusions biaisées.

Que diriez-vous de savoir si un individu devrait se faire vacciner contre Covid. En gros, chaque personne pèse le pour et le contre et prend une décision. Sur la base des informations dont disposent la plupart des gens, les risques associés à contracter le covid sont bien plus importants que les risques associés au vaccin.

La plupart des adultes ont décidé de se faire vacciner.

Il existe cependant de larges segments de la population qui ont recueilli des informations différentes, certaines provenant du gouvernement ou d’autres sources supposées fiables. Cette information conduit exactement à la conclusion inverse. Ils croient que puisque le risque de complications du vaccin est grand, ils choisissent de ne pas se faire vacciner.

Certains soutiennent également qu’ils disposent d’informations fiables selon lesquelles, puisqu’ils ont déjà contracté la maladie, il y a suffisamment d’anticorps présents. Ils n’ont donc pas besoin du vaccin.

Une grande partie des informations disponibles sont contradictoires, certaines d’entre elles ont un biais certain. Il en résulte une désinformation qui conduit à de mauvaises décisions et éventuellement à des divisions.

Les Américains veulent juste connaître la vérité et ils veulent voir clairement tous les faits.