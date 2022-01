Le manque d’intérêt allemand pour l’organisation d’un grand prix est « difficile à croire »

Stefano Domenicali a du mal à croire que l’Allemagne soit si peu intéressée à accueillir un grand prix.

Le Grand Prix d’Allemagne était autrefois un pilier du calendrier de la Formule 1, absent seulement deux fois de la première saison officielle de 1950 à 2014, et à l’une de ces occasions, un Grand Prix d’Europe avait encore lieu dans le pays.

En effet, de 1999 à 2007, deux courses se sont déroulées sur le sol allemand, le GP d’Allemagne à Hockenheim et le GP d’Europe au Nurburgring.

Ces dernières années, cependant, le sport s’est dirigé beaucoup moins souvent vers l’Allemagne sans qu’aucune course n’y ait eu lieu en 2015, 2017 ou 2021, et cela devrait être à nouveau le cas en 2022.

Domenicali dit qu’il n’y a tout simplement pas beaucoup d’intérêt de la part du pays à accueillir une course, ce qu’il a du mal à croire.

« Très important. Nous devons nous assurer que les grands prix traditionnels gardent leur place », a déclaré le PDG de F1 Sport1 lorsqu’on lui a demandé à quel point il était important pour la base de la F1 de rester en Europe.

« Et croyez-moi, je suis déçu et aussi triste que nous n’ayons pas de Grand Prix d’Allemagne pour le moment. Mais malheureusement, je ne vois pas de réel intérêt de la part de l’Allemagne à réintégrer le calendrier de la Formule 1. C’est une honte et en fait difficile à croire. J’espère que cela changera à nouveau à l’avenir.

« Nous avons tellement de demandes de partout dans le monde. Nous pourrions facilement courir sur 30 circuits différents. Et voir que personne d’Allemagne ne sonne est regrettable.

L’Italien était à Ferrari avec Michael Schumacher pendant les années dominantes de l’Allemand et se souvient de la passion des supporters lors de sa course à domicile, ce qui le rend d’autant plus désireux de reprendre le sport là-bas.

« Je n’oublierai jamais ce bon vieux temps », a-t-il ajouté.

« Les Allemands sont des passionnés de sport automobile et l’ambiance au Nürburgring et à Hockenheim a toujours été fantastique. Compte tenu de cet intérêt, je ne pense pas que la bonne réponse soit donnée pour le moment.

« C’est une autre raison pour laquelle je veux commencer à parler aux promoteurs, mais aussi à d’autres parties intéressées en Allemagne, début 2022. Ce devrait être une discussion ouverte pour sonder comment la Formule 1 peut revenir en Allemagne. Et j’y jouerai un rôle actif.

L’un des problèmes est que, contrairement à d’autres pays, le gouvernement n’est pas disposé à financer une course de F1, mais Domenicali ne pense pas que ce soit vraiment un problème, soulignant le succès du Grand Prix privé des Pays-Bas en raison principalement de Max Verstappen.

Compte tenu des pilotes allemands sur la grille, il pense qu’une course là-bas pourrait connaître un succès similaire si un promoteur en tire le meilleur parti.

« Zandvoort n’est pas très loin de l’Allemagne. Il y a un organisateur privé là-bas qui a vendu des billets trois ans à l’avance – grâce, bien sûr, à Max Verstappen », a-t-il déclaré.

« Si j’avais quelque chose à dire en Allemagne, j’investirais dans des pilotes. Même si vous y êtes déjà bien positionné. Avec Seb [Vettel] vous avez un quadruple champion du monde et un pilote incroyablement talentueux sur le terrain. Vous avez Mick Schumacher, qui est au début d’une carrière prometteuse.