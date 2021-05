Le manque d’utilité inhérente de Dogecoin est sa plus grande responsabilité

Dogecoin (CCC :DOGE-USD), une crypto-monnaie inspirée des mèmes, a augmenté de plus de 12 000% cette année, atteignant un sommet d’environ 73 cents, avant qu’un krach du marché induit par la Chine ne la fasse retomber sur Terre.

Plus tôt ce mois-ci, la crypto-monnaie qui a littéralement commencé comme une blague approchait une capitalisation boursière de 100 milliards de dollars.

À partir de ce sommet mémorable, Dogecoin a considérablement corrigé. Il se négocie désormais à environ 32 cents après plusieurs tentatives infructueuses de remontée.

Mauvaises nouvelles pour la crypto-monnaie

La Chine a interdit aux institutions financières et de paiement d’offrir des services de crypto-monnaie. La ligne dure sur les monnaies numériques n’est pas nouvelle, ni surprenante. En 2017, les autorités ont fermé les échanges locaux de crypto-monnaie et interdit les offres initiales de pièces de monnaie, également appelées ICO – des ventes de jetons utilisées pour financer des projets de crypto-monnaie.

Trois organismes chinois de l’industrie bancaire et des paiements ont publié une déclaration disant que les fluctuations sauvages des prix des crypto-monnaies “violent gravement la sécurité des actifs des personnes” et perturbent “l’ordre économique et financier normal”.

À la suite de cette annonce, les crypto-monnaies telles que Bitcoin (CCC :BTC-USD) et Éther (CCC :ETH-USD) a chuté à son plus bas niveau en trois mois et demi, enregistrant sa plus grosse perte sur une journée depuis mars de l’année dernière.

De nombreux analystes pensent que l’annonce chinoise est corrélée à son propre yuan numérique ou e-CNY, qui fait l’objet de tests publics en avril.

Néanmoins, cette décision a été un coup dur pour les investisseurs en crypto. Pour ajouter l’insulte à l’injure, le 12 mai, le PDG Elon Musk a déclaré Tesla (NASDAQ:TSLA) suspendait les achats de véhicules utilisant Bitcoin en raison de préoccupations environnementales entourant le processus d’extraction de crypto.

Dogecoin, dont Musk a parlé, a subi le moins de dégâts. Mais il a tout de même subi une forte baisse. Le problème majeur, cependant, est de savoir s’il y a une valeur inhérente à cette monnaie mème.

Les problèmes intrinsèques qui affligent Dogecoin

Dogecoin finira par regagner le terrain perdu. Cependant, ce n’est pas le prochain Bitcoin. Les investisseurs qui croient en ce récit vont connaître un réveil brutal.

Bitcoin aspire à être une alternative aux monnaies nationales en tant que moyen d’échange et réserve de valeur. Lancé en 2009 avec un livre blanc extrêmement détaillé rédigé par Satoshi Nakamoto, le créateur pseudonyme de Bitcoin, l’objectif était que Bitcoin devienne une monnaie numérique décentralisée de premier plan. Les investisseurs espèrent qu’il pourra fonctionner comme l’or et se couvrir contre l’inflation.

Dogecoin, en comparaison, a commencé comme une blague en 2013 par les ingénieurs logiciels Billy Markus et Jackson Palmer. Basé sur le mème “Doge”, qui dépeint un chien Shiba Inu, Markus et Palmer voulaient faire rire leur idée et ne voulaient pas qu’elle soit prise au sérieux.

Mais même Markus n’a pas prévu le soutien que DOGE reçoit. Personne n’aurait pu le préparer à ce qui se passe. Récemment, la crypto-monnaie a explosé après le buzz sur les réseaux sociaux de Musk et Mark Cuban.

Dans mes articles précédents sur la monnaie, j’ai expliqué comment ces deux messieurs ont contribué à générer un rallye massif pour la pièce. Inutile de dire que le type de croissance stellaire a facilement dépassé celui de Bitcoin pendant cette période.

Mais le fait demeure, DOGE a été “créé pour les idiots”. Le Bitcoin, quant à lui, est une monnaie numérique ciblée.

Bitcoin a également une offre limitée de 21 millions, ce qui en fait une valeur précieuse et une couverture naturelle contre l’inflation. Pas de chance avec Dogecoin, qui est inflationniste en raison d’une offre potentiellement infinie.

Enfin, Bitcoin dispose d’un écosystème robuste qui dure depuis 12 ans, et l’intérêt institutionnel pour cet écosystème augmente de jour en jour.

Des temps difficiles à venir pour Dogecoin

Malgré sa récente baisse, la crypto-monnaie sur le thème des mèmes a encore des jambes pour poursuivre sa route vers 1 $. Cependant, il est devenu plus difficile après que l’espace cryptographique plus large ait subi une correction. DOGE a un support à 0,328 $. Il est tombé en dessous de ce niveau de support aux premières heures du 28 mai, mais est à la hausse, donc le temps nous dira si ce support reste intact. Pendant ce temps, il a une résistance à 0,399 $.

Si vous détenez toujours cette pièce, je vous conseillerai d’attendre que la monnaie numérique atteigne ce niveau et de réserver vos bénéfices. L’histoire à long terme de DOGE est sommaire. La croissance de la BTC à partir de 2020 est en grande partie due à une augmentation des investissements institutionnels. Il y a un sentiment de sécurité qu’un investisseur ressent lorsqu’il voit l’argent intelligent soutenir un actif. Cela ne changera pas à cause du krach boursier.

Mais comme je l’ai mentionné plus tôt, ce luxe n’existe pas pour Dogecoin. Les mentions de célébrités sont la seule raison pour laquelle cette devise a si bien fonctionné. Si vous regardez Bitcoin ou Ethereum, ils ont tous deux des qualités inhérentes qui manquent à DOGE.

En ce qui concerne les perspectives de Bitcoin, les investisseurs ont choqué le système. Mais ce n’est pas un obstacle majeur à surmonter pour Bitcoin, et c’est un petit obstacle par rapport aux problèmes et aux ralentissements du marché auxquels il a été confronté dans le passé.

A la date de publication, Faizan Farooque n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Faizan Farooque est un auteur collaborateur pour InvestorPlace.com et de nombreux autres sites financiers. Faizan a plusieurs années d’expérience dans l’analyse du marché boursier et était un ancien journaliste de données chez S&P Global Market Intelligence. Sa passion est d’aider l’investisseur moyen à prendre des décisions plus éclairées concernant son portefeuille.