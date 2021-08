Le Mans “beaucoup trop rapide et étroit” par endroits pour la F1

in

Après sa rare chance de piloter une voiture de Formule 1 sur la piste des 24 Heures du Mans, Fernando Alonso a déclaré qu’une course là-bas serait « amusante » mais que des changements au circuit seraient essentiels.

Alonso a conduit une Alpine Formule 1 sur le Circuit de la Sarthe le week-end dernier avant le départ de la course de voitures de sport, qu’il a déjà remportée avec Toyota. Mais bien que seuls des changements mineurs de configuration aient été nécessaires pour la course, le circuit FIA de niveau deux nécessiterait des modifications pour s’adapter aux voitures de F1, estime Alonso.

«Ça pourrait être amusant de courir là-bas», a-t-il déclaré. « Je pense qu’il ne faudra pas trop de temps en termes de préparation ou d’ingénierie pour aller sur des pistes comme Le Mans. Même avec un temps très court, je pense que notre voiture était fondamentalement prête à faire ce tour de démonstration et c’était proche d’une situation de course.

« Mais je ne sais pas, à ces vitesses et en parlant de normes de sécurité, nous devrons probablement changer quelques choses sur la piste elle-même. Ce sera beaucoup trop rapide et beaucoup trop étroit dans certaines sections des lignes droites. Donc potentiellement, cela nécessiterait quelques changements, plus sur la bonne voie que fondamentalement à partir de la F1 [cars]. “

Le pilote Alpine a révélé que la simulation de l’équipe indiquait qu’un temps au tour inférieur à trois minutes serait possible dans une voiture de F1 sur la piste de 13,6 kilomètres. Cependant, atteindre ce temps serait très difficile étant donné les nombreuses longues lignes droites menant aux zones de freinage.

« Il fallait exécuter le tour et ce n’était pas si facile parce qu’honnêtement, avec une F1, j’ai senti que les longues lignes droites étaient un peu inhabituelles pour nos pneus, notre voiture », a expliqué Alonso.

« Les points de freinage après les longues lignes droites étaient un peu délicats parce que les pneus avant essayaient de se bloquer et des choses comme ça. Donc si vous y allez vraiment et que vous poussez, ce sera assez stressant. Donc, d’une certaine manière, j’étais heureux que ce ne soit qu’un tour de démonstration. »

