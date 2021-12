Le manteau pour tout-petits de la marque populaire fait l’objet d’un rappel en raison du risque d’exposition au plomb

Un manteau conçu pour les tout-petits a été rappelé au Canada parce que le produit contient des niveaux de plomb plus élevés que ceux autorisés par la loi dans les produits vendus là-bas. Le trench-coat en polyuréthane à double boutonnage à volants pour tout-petits fabriqué par SHEIN a été rappelé la semaine dernière, selon Santé Canada. Le rappel est intervenu plus de deux mois après que CBC News a publié une enquête sur les produits chimiques toxiques dans les vêtements commercialisés pour les enfants.

Le rappel a été publié sur le site Web de Santé Canada le 7 décembre. Le manteau en question porte l’UGS skouter03201013819. Il contient un niveau dangereux de plomb, qui est toxique en cas d’ingestion, en particulier pour les enfants. Certains des effets de l’exposition au plomb comprennent l’anémie, la diarrhée, des lésions cérébrales graves, des vomissements, des convulsions et le coma. L’exposition au plomb peut également avoir des effets dangereux sur le foie, les reins, le cœur et le système immunitaire. Le plomb s’accumule dans le corps, donc l’exposition continue de même de petites quantités peut être dangereuse.

À la suite d’une enquête de CBC Marketplace sur les produits chimiques toxiques dans les vêtements vendus par les détaillants de mode rapide, une veste pour enfants vendue par Shein en raison de sa forte teneur en plomb est rappelée. https://t.co/POX9cKatOW – CBC Marketplace (@cbcmarketplace) 9 décembre 2021

Au 29 octobre, aucune blessure liée au manteau n’avait été signalée au Canada et aux États-Unis. Onze des manteaux visés par le rappel ont été vendus au Canada entre octobre 2020 et septembre 2021, a déclaré le conseil consultatif de Santé Canada, rapporte CBC. Des nouvelles. Il est conseillé à toute personne possédant le manteau de le jeter et de contacter SHEIN pour un remboursement.

Début octobre, CBC News’ Marketplace a rapporté que des niveaux dangereux de plomb et d’autres produits chimiques ont été trouvés dans de nombreux vêtements pour enfants, adultes et maternité qu’ils ont envoyés à l’Université de Toronto pour y être étudiés. Le rapport comprenait le manteau SHEIN, qui contenait près de 20 fois la quantité de plomb que Santé Canada autorise légalement dans les vêtements pour enfants. Un sac à main SHEIN contenait plus de cinq fois la quantité de plomb autorisée.

« Ce sont des déchets dangereux », a déclaré à CBC News Miriam Diamond, chimiste environnementale et professeure à l’Université de Toronto. « Je suis alarmé parce que nous achetons ce qui a l’air mignon et à la mode sur ce cycle de mode incroyablement court. Ce que nous faisons aujourd’hui, c’est de regarder [for] jouissance de très courte durée de certains vêtements qui coûtent si cher en termes de notre … santé future et environnementale. Ce coût n’en vaut pas la peine. »

SHEIN a retiré le manteau et le sac à main de son site Web, a déclaré la société à CBC News. Ils prévoient de cesser de travailler avec les fournisseurs des produits concernés. « Nous nous engageons à améliorer continuellement notre chaîne d’approvisionnement », a déclaré la société.

Santé Canada a appris l’enquête de CBC News le 1er octobre. Diamond a fait l’éloge du rappel, mais a déclaré à CBC News la semaine dernière qu’il ne s’agissait que d’un premier pas dans la bonne direction. On craint toujours que d’autres détaillants de « mode rapide » vendent des produits dangereux. « Combien d’autres produits sur le marché dépassent les réglementations en matière de santé ou ont des niveaux élevés de produits chimiques préoccupants pour lesquels nous n’avons pas de réglementation ? » elle a dit à CBC. « Comment Santé Canada peut-il empêcher les ventes de ces produits lorsque les ventes sont effectuées en ligne sans la présence (et la responsabilité) de l’entreprise au Canada ? »