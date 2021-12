Le mantra du marketing de contenu : « Créez une seule fois, utilisez-en plusieurs »

Lors du développement de messages sur les réseaux sociaux, il y a souvent une réaction instinctive à la construction d’un message par canal. Ce n’est pas une bonne pratique sans fondement. Nous voyons souvent de bons spécialistes du marketing des médias sociaux créer des publications uniques pour chaque canal en fonction des contraintes du réseau telles que le nombre de personnages, les limitations des médias, les appels à l’action, etc.

Soyons réalistes vis-à-vis des start-up et des PME. La plupart des marques ont du mal à publier de manière cohérente sur les réseaux sociaux.

Pourquoi? Eh bien, les facteurs peuvent être nombreux :

Vous ne pouvez pas vous permettre quelqu’un de le faire à temps plein.

Vous avez l’impression d’avoir dit tout ce que vous pouvez dire sur votre marque.

Vous n’êtes pas sûr du contenu qui résonne avec vos clients et de ce qui ne l’est pas.

Vous n’avez pas compris que la plupart des publications sur les réseaux sociaux ne seront même pas vues à moins que vous n’ayez affecté un budget de placement dans les médias.

De toute façon, vous n’êtes pas convaincu que le social fasse quoi que ce soit.

Le cinquième point est probablement le plus agaçant pour un professionnel du marketing car, dans la plupart des cas :

Votre client a essayé les médias sociaux pour lui-même. C’est compliqué, déroutant et ressemble à un temps COLOSSAL.

Votre client n’est pas familier avec les meilleures pratiques pour les médias sociaux.

Dans de nombreux cas, les marques ont une connaissance limitée de leurs clients, de leurs données démographiques et de leur personnalité.

Les entreprises ne peuvent pas imaginer canaliser PLUS d’argent dans quelque chose qu’elles pensent déjà ne pas fonctionner.

Dans ces cas, je recommanderais de créer du contenu afin qu’il puisse être utilisé dans votre graphe social. Oui, je sais, ce n’est PAS la meilleure pratique. Néanmoins, lorsque vous avez un client hostile au risque/tactique dont vous savez qu’il a besoin des médias sociaux, il est souvent préférable pour lui d’avoir quelque chose plutôt que rien du tout.

Entrez dans la méthodologie « créer une fois, utiliser plusieurs ».

Disons, par exemple, que vous travaillez avec un client auquel vous avez un accès minimal. Il est dans votre intérêt de maximiser l’opportunité avec ce client d’agréger du contenu pour une distribution sur une période de temps prolongée.

Exemple — création de contenu pour une conférence ou un événement en direct :

Tout d’abord, vous devez déterminer les canaux de médias sociaux que vous ciblerez pour ce contenu.

Ensuite, rassemblez l’équivalent de ce que les photographes appelleraient un « liste de tirs ». Il s’agira d’une liste de contenu des éléments que vous espérez regrouper pendant l’événement. Disons que ce sera des photos et des vidéos.

Vous devez maintenant avoir une compréhension de base des types de contenu que vous souhaitez collecter pendant cette période. Le plus souvent, il s’agira de photos, de vidéos et d’audio. Les livres blancs et les présentations numériques vous permettent également d’optimiser vos performances.

Ensuite, déterminez le type de contenu que vous allez créer. Cela peut aller de « Dans les coulisses » à « l’homme de la rue » des séquences vidéo, à un aperçu industriel des produits et services de l’entreprise, à l’entretien traditionnel avec un accent sur un sujet ou un point sensible particulier.

Décidez si vous distribuerez le contenu à la volée, en pseudo-temps réel, ou si vous avez l’intention de le peaufiner et de le distribuer à une date ultérieure. j’ai souvent utilisé « équipes de rue » de jeunes professionnels sociaux pour infiltrer et collecter du contenu lors d’un événement.

NOTE DE CTÉ : Vous ne pouvez jamais avoir assez de contenu. Alors profitez-en pour prendre autant de photos et de vidéos que possible et enregistrer toutes les interviews possibles. Le matériau peut toujours être réutilisé ultérieurement.

Maintenant, c’est là que le caoutchouc rencontre la route. Comment avez-vous l’intention de prendre un contenu et de le distribuer sur plusieurs canaux sociaux d’une manière qui semble appropriée à ce réseau ou à ce public particulier ? Ceci, mesdames et messieurs, est une forme d’art. Il s’agit en partie d’un programme, d’une narration et d’une attente du public spécifique à une chaîne.

Permettez-moi de vous expliquer cette pratique en marketing de contenu. Prenons l’exemple d’une vidéo de cinq minutes avec votre client principal.

Un entretien de cinq minutes avec un client ne sera pas parfait en une seule prise. De plus, gardez à l’esprit que personne de sensé ne va s’asseoir et regarder une vidéo YouTube de cinq minutes. Par conséquent, vous souhaitez effectuer un peu de post-production et supprimer les erreurs, les lacunes et le contenu non pertinent.

Maintenant, examinez à nouveau le contenu et voyez s’il peut être analysé en plusieurs sections. Le sweet spot sera d’environ 30 à 45 secondes pour YouTube. Des clips plus courts de 10 à 15 secondes font un excellent contenu sur Instagram et Vine.

Maintenant, prenons sur nous de développer une campagne de teaser pour ce contenu. Établir plusieurs articles sur les réseaux sociaux (peut-être même un court article de blog) qui parlent d’une interview éducative à venir avec un client célèbre pourrait susciter l’intérêt de votre public.

Vous pouvez désormais distribuer librement ces vidéos sur vos réseaux sociaux pendant un certain temps, sous réserve de vos directives de campagne particulières.

Pour clarifier davantage le quatrième point, on pourrait écrire un article de blog engageant sur l’entretien et l’historique de la personne interrogée. Le billet de blog comprendrait l’un des clips vidéo les plus profonds et les plus prolongés. Faites un suivi en distribuant d’autres points critiques dans un format plus court contre les canaux appropriés.

Maintenant, nous avons pris une vidéo et construit un programme de distribution multicanal à partir du contenu. Cette approche peut être convaincante avec n’importe quel nombre d’éléments de contenu. Avec une présentation SlideShare, par exemple, vous pouvez tirer une diapositive et en faire une puissante image panographique Facebook.

Une taille unique ne convient pas à tous

Dans ce petit mantra, je confie aux clients et aux équipes de médias sociaux que nous devons réutiliser le contenu et imaginer pour quel canal il est le mieux adapté et dimensionner et redimensionner de manière appropriée.

Par exemple, une vidéo horizontale pourrait être :

Un flux en direct

Une image fixe d’un e-mail qui mène à la vidéo sur une page d’article

Résumé d’une présentation

Une boucle de salon

Un format carré fonctionne désormais pour la PLUPART des publications sur les murs des réseaux sociaux

Une verticale de cette vidéo fonctionne désormais pour les exécutions d’histoires/TikTok

Alerte aux créateurs de contenu !!!

Un mot d’avertissement – cela demandera un peu plus de planification dans votre liste de présélection, car vous voudrez aborder la position de composition pour répondre à la fois à l’exécution horizontale et verticale.]

Trouvez votre « endroit idéal » dans votre équipement qui permettra au contenu au centre de fonctionner à la fois horizontalement et verticalement sans être coupé.

N’oubliez pas que vous devez enregistrer de l’audio, même si vous ne l’utilisez pas, car cela pourrait faciliter la conversion en sous-titres codés.

Pensez au timing – Si le clip entier dure 2 minutes, commencez mentalement à analyser où seront vos modifications pour le resserrer pour les clips plus courts. Mieux encore, écrivez quelques prises à différentes vitesses.

Surtout, passez du temps à créer le meilleur produit possible. Pour paraphraser Ricky Bobby : Si ce n’est pas convaincant, c’est ennuyeux.