Le manuel Apple II signé de Steve Jobs rapporte 787 000 $ aux enchères, la carte de visite se vend 13 000 $

Plus tôt ce mois-ci, de nombreux souvenirs de Steve Jobs ont été mis aux enchères, notamment une carte de visite Apple, un blouson NeXT qu’il portait personnellement, un manuel Apple II signé et bien plus encore. Maintenant que les enchères sont terminées, voici combien tout s’est passé.

Il s’agissait d’une grande collection de souvenirs de Steve Jobs mis aux enchères par RR Auction ce mois-ci. En plus des articles coûteux comme le manuel Apple II signé et un ordinateur Apple I, il y avait des articles plus «abordables» comme la carte de visite Apple de Jobs, le blouson et les cassettes Apple Computer Basic Program.

Les trois enchères les plus chères ont fini par être le manuel Apple II signé par Steve Jobs à 787 484 $ (acheté par le propriétaire des Colts Jim Irsay), une lettre dactylographiée signée Jobs pour 479 939 $ et un ordinateur Apple I pour 464 876 $.

Pendant ce temps, la carte de visite de Jobs s’est vendue à 12 905 $ et le blouson aviateur NeXT de Jobs à seulement 3 110 $.

L’ensemble de 4 cassettes Apple Computer Basic Program pour seulement 656 $ figurait parmi les souvenirs Apple et Jobs les plus abordables aux enchères.

Vous pouvez consulter tous les souvenirs de Jobs/Apple qui ont été vendus ce mois-ci chez RR Auction ici.

