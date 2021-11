Le manuscrit d’Albert Einstein avec des notes sur la relativité générale devrait rapporter jusqu’à 2,5 millions de livres sterling | Sciences | Nouvelles

Le document, qui sera vendu aux enchères à Paris, contient des travaux préparatoires à la théorie de la relativité d’Einstein – largement saluée comme sa plus grande réussite. Une estimation du manuscrit se situe entre deux et trois millions d’euros (1,7 à 2,5 millions de livres sterling), selon Christie’s, qui organise la vente aux enchères au nom de la maison de vente aux enchères Aguttes. Christie’s a déclaré dans un communiqué : « C’est sans aucun doute le manuscrit d’Einstein le plus précieux jamais mis aux enchères. »

Les travaux préparatoires comprennent un document manuscrit de 54 pages, qu’Einstein a écrit avec son collègue et proche collaborateur Michele Besso entre 1913 et 1914 à Zurich, en Suisse.

Christie’s a déclaré que c’était grâce à M. Besso, l’ingénieur suisse, que le manuscrit avait pu être préservé pendant tout ce temps pour les générations futures.

Cela, a déclaré Christie’s, est « presque comme un miracle », car il est très peu probable qu’Einstein lui-même conserve ce qu’il considère comme un simple document de travail.

Mais aujourd’hui, selon Christie’s, l’article propose « une plongée fascinante dans l’esprit du plus grand scientifique du 20e siècle ».

Einstein est décédé à l’âge de 76 ans en 1955 et est considéré par les plus grands de la physique.

En 1916, il a publié dans son intégralité sa théorie révolutionnaire de la relativité générale qui a ouvert la voie à un nouveau cadre radical pour l’étude. Il a conduit à de nouvelles compréhensions de l’espace et du temps, apportant des contributions majeures à la théorie de la mécanique quantique.

L’astrophysicien français Etienne Klein a déclaré : « Le présent manuscrit documente Einstein testant sa première théorie.

« La théorie de la relativité générale, publiée par Einstein en novembre 1915, est fondamentalement une nouvelle façon de comprendre la gravitation.

« C’est particulièrement émouvant de l’avoir [the manuscript] devant nous. Einstein ne gardait généralement pas ses brouillons. »

En 1921, il a reçu le prix Nobel de physique et a été adopté par la culture pop comme un génie emblématique de la science.

Ce n’est pas la première fois qu’une des premières œuvres d’Einstein fait surface au public.

L’article a été écrit en novembre 1922 alors qu’Einstein se rendait à des conférences en Asie du Sud-Est. Il a été publié un mois plus tard.

Le manuscrit qui sera mis aux enchères mardi a déjà été vendu.

En 2002, l’article a été acheté pour 559 000 $ (357 000 £ à l’époque) à un revendeur européen.

Ce chiffre sera probablement éclipsé lors de la dernière vente aux enchères.