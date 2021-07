Le maquillage TrèStique se relance dans un emballage zéro déchet – WWD

La marque de maquillage TrèStique relance sa gamme avec de nouveaux produits, des formules mises à jour et des emballages zéro déchet fabriqués à partir de matériaux recyclés post-consommation et post-industriels.

Les produits seront disponibles sur le site de la marque dès le mois de septembre.

TrèStique, fondé par les vétérans d’Intercos Jennifer Kapahi et Jack Bensason il y a six ans, est surtout connu pour son slogan « Face in a Case ».

La gamme de cosmétiques colorés sans cruauté est emballée dans des contenants semblables à des crayons qui tiennent dans un étui de voyage compact. Tous les produits sont deux-en-un ou comportent un applicateur ou un outil, comme leur mascara breveté Good Vibes qui comprend la baguette et le bigoudi dans un seul récipient. Les étuis de voyage sont fabriqués à partir d’une bouteille d’eau en plastique recyclé post-consommation. La cofondatrice et directrice générale Jennifer Kapahi a noté que la valise de voyage recyclée était la «première incursion de la marque dans le développement durable» et qu’elle s’est vendue plusieurs fois. Cette réponse des clients a conduit Kapahi et Bensason à développer des produits plus propres et plus durables.

La marque neutre en carbone a commencé à créer le concept zéro déchet il y a environ un an. Les produits, formulés en Italie, utilisent désormais un emballage composé de la plus grande quantité de matériaux recyclés post-consommation et post-industriels que la technologie permet (une moyenne de 86 pour cent de matériaux recyclés), réduisant leur utilisation de plastique vierge de 90 pour cent. Chaque produit a une option de recharge, que les clients peuvent acheter avec une remise d’environ 30 %. La gamme est désormais exempte d’ingrédients tels que les parabènes, les sulfates et les parfums. Le nouveau lancement remplacera toutes les versions actuelles des produits TrèStique.

« L’investissement dans cette ligne est énorme. C’est un gros risque de changer complètement tous vos emballages et tous vos produits », a déclaré Kapahi. « Mais nous avons vraiment ressenti avec passion que ce n’était pas seulement la bonne chose à faire pour nos clients et notre marque, mais aussi pour la planète. Nous voulions vraiment faire mieux.

L’industrie cosmétique produit actuellement plus de 120 milliards d’unités d’emballages chaque année selon Zero Waste Week. Kapahi espère que l’offre de produits innovants de TrèStique encouragera d’autres marques à utiliser des emballages issus de sources plus durables et à proposer des produits rechargeables et réutilisables.

« Avec ce lancement, nous serons la marque de couleur de maquillage la plus durable de l’industrie, mais je ne pense pas que ce soit une compétition. Je pense que c’est un voyage », a déclaré Kapahi. « C’est un mouvement qui peut inspirer d’autres fondateurs, d’autres fournisseurs, d’autres fabricants et d’autres clients à se soucier davantage et à faire mieux. »

Avec cette relance, TrèStique étoffe également son offre avec six nouvelles teintes de fond de teint, quatre nouvelles teintes d’anti-cernes, deux nouvelles teintes d’eye-liner, deux nouveaux rouges à lèvres mats et deux nouveaux rouges à lèvres glacés brillants. Le bâton de fond de teint nouvellement formulé comprend un complexe exclusif de carotte, qui protège contre la lumière bleue, ainsi que des actifs d’acide hyaluronique et de vitis vita. Le nouveau lancement comprend également un crayon et un gel à sourcils, un crayon de fard à paupières testé cliniquement, une tenue de 12 heures, un bâton bronzant, un bâton surligneur, un mascara et un bâton de fard à joues, ainsi que les étuis compacts.

La marque, qui compte actuellement 12 employés, prévoit de s’étendre et d’embaucher jusqu’à sept nouveaux membres d’équipe cette année. Kapahi a déclaré qu’au cours de la dernière année, la marque avait doublé, et des sources du secteur ont déclaré que le nouveau lancement devrait générer environ 14 millions de dollars de ventes au cours de sa première année. Si TrèStique s’adresse principalement aux consommateurs, la marque travaille avec les détaillants pour déployer ce nouveau concept.

TrèStique prévoit de continuer à faire évoluer sa gamme afin de rester à jour avec les efforts de beauté propre et de durabilité à mesure que de nouvelles technologies deviennent disponibles, a déclaré la société.