Le maquilleur de Bridgerton Marc Pilcher décède de COVID

La famille Bridgerton pleure la perte d’un membre bien-aimé.

Actrice Nicola Coughlan a confirmé le 4 octobre que le maquillage et le coiffeur de la série Netflix Marc Pilcher—Qui a remporté un Creative Emmy pour la coiffure exceptionnelle d’une période et/ou d’un personnage le 7 septembre. 11 – récemment décédé de COVID-19.

“Tellement navré par la perte de Marc Pilcher, le brillant et visionnaire créateur de cheveux et de maquillage pour Bridgerton Season One”, a tweeté Coughlan. “Marc était tellement passionné par son travail et tellement talentueux. Il n’y a même pas un mois, il a remporté son premier Emmy Award.”

Elle a ajouté: “C’est une tragédie qu’il ait été emmené si jeune alors qu’il avait encore tant à faire. Veuillez également l’utiliser pour vous rappeler que Covid est toujours un danger très réel et présent, veuillez vous faire vacciner et masquer pour vous protéger et autres. “

Coughlan a conclu : « Mes pensées vont à ses amis et à sa famille, en particulier à sa merveilleuse équipe Lynda [J. Pearce], Lou [Bannell], Adam [James Phillips], Hollie [Williams], Tanya [Couper] et Claire [Matthews]. Il vous aimait et prenait tellement soin de vous et mes pensées vont à vous tous. Repose en paix Marc.”