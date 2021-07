Le « maracanazo argentin » fait la couverture des journaux du pays de Messi

11/07/2021 à 16h30 CEST

La joie de la victoire de l’Argentine en finale de la Copa América, tras 28 ans sans obtenir le titre, cette coupe du dimanche les couvertures de tous les journaux imprimés et numériques du pays natal de Leo Messi, dont ils soulignent qu’il a enfin réalisé sa première coupe avec l’équipe senior.

“Au coeur de l’Amérique”, titre le journal Clarin, sur une photo en première page de Messi soulevant le trophée rêvé avec le reste de l’équipe.

“Avec du courage et dans une performance historique, l’équipe nationale argentine a frappé au Maracana: elle a battu le quintuple champion du monde du Brésil 1-0 avec un but de Di María. Et elle a récupéré, après 28 ans, le titre continental maximal. Messi a couronné un tournoi remarquable et a soulevé sa première Coupe avec l’équipe senior. Des célébrations à l’Obélisque et dans tout le pays », remarque le même journal.

The Nation souligne également le jalon de la fin de 28 ans sans titres : “Champion ! : le cri de rêve”, ajoutez une photo saisissante. En première page, le journal présente également deux articles sur “l’exorcisme” de Messi et sa “réparation historique” et sur Ángel Di María, “la rédemption d’un artiste qui ne s’est pas rendu”.

Le journal Perfil appelle ce qui s’est passé le “Maracanazo argentin”, tandis que la page 12, qui choisit une photo du capitaine embrassant le verre entouré et acclamé par ses coéquipiers, titre avec un énorme “Le capitaine de l’Amérique”, détaillant que l’Argentine a fait faillite ” la malédiction des 28 ans sans titres main dans la main ” et définissant Messi comme ” insurmontable “.

“Messi a rompu le charme”, souligne le journal El Tiempo ; “Messi a atteint la gloire au Brésil”, souligne Crónica, et un géant “Super!” couronne la couverture de Diario Popular.

Le sportif Olé n’est pas en reste avec le Rosario : “Historique ! Nous sommes tous Messi”, titre, et ajoute que l’Argentine est après le triomphe “un pays heureux”.

Les journaux numériques consacrent également d’innombrables articles à l’exploit, qui a conduit des milliers de personnes de tout le pays à descendre dans la rue hier soir pour le célébrer.

« Dans une finale historique, l’Argentine a battu le Brésil et est championne de la Copa América », souligne Infobae.