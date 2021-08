Le marasme du delta – Vox

Le mot qu’Ariane Thomas entend le plus souvent de nos jours est « fatigué ».

Trop fatigué pour être motivé au travail. Trop fatigué pour faire de l’exercice. Trop fatigué même pour planifier des réunions avec des amis, une chose prétendument amusante qui est maintenant, encore une fois, pleine d’incertitude.

À ce stade de la pandémie, « les gens sont vraiment fatigués de toute la réflexion que nous devons accorder à notre subsistance quotidienne de base », a déclaré à Vox Thomas, psychologue clinicien et conférencier à l’Université de Pennsylvanie. “C’est juste comme si les gens voulaient se pelotonner en boule, faire une sieste et se réveiller quand tout sera fini.”

Aujourd’hui, avec la variante delta alimentant une augmentation nationale des cas de Covid-19, des combats en cours pour les vaccins et les masques, et encore une autre année scolaire commençant par la peur et l’incertitude, vous pouvez voir le même sentiment partout où vous regardez. Les gros titres parlent d’une autre phase d’épuisement pandémique et d’un nouveau niveau de malaise mental ; le Washington Post a récemment expliqué “pourquoi cette étape de la pandémie nous rend si anxieux”. “Oui”, a proclamé l’Atlantique plus tôt ce mois-ci, “la pandémie est encore mauvaise”.

Pour beaucoup d’Américains, une partie de ce que nous vivons est la désorientation d’une pandémie qui semblait être sur le déclin ici aux États-Unis, puis est revenue avec l’arrivée du delta. “Chaque fois que la courbe épidémique augmente, en particulier lorsqu’elle est liée à une variante, nous avons juste une nouvelle injection de peur”, Lindsey Leininger, scientifique en santé publique à la Tuck School of Business de Dartmouth qui co-écrit également la colonne de conseils Chère pandémie, dit Vox.

Nous n’avons également jamais eu de répit du traumatisme. Au lieu d’avoir le temps de se reposer et de se remettre de la perte, de la peur et de l’épuisement professionnel, nous sommes juste… toujours dedans, presque un an et demi plus tard. En effet, ce qui est inhabituel et inquiétant à propos de la pandémie du point de vue des traumatismes, c’est que « cela dure depuis si longtemps », a déclaré à Vox Tamar Rodney, professeur et infirmière praticienne en santé mentale à la Johns Hopkins School of Nursing.

Pour fonctionner dans cet état de stress permanent, les Américains ont besoin du soutien des décideurs politiques, des employeurs et des autres. Et plus que tout, nous avons peut-être tous besoin d’une certaine acceptation – que nous ne sommes pas encore « de retour à la normale » et que nous devons travailler avec ce que nous avons. “Tout ce que nous faisons en ce moment est un ajustement”, a déclaré Thomas. “C’est bon.”

La pandémie est différente cet été, mais ce n’est pas fini

Il fut un temps ce printemps où il semblait que la pandémie aux États-Unis pourrait être, sinon terminée, du moins sur le point de disparaître. En avril et mai, les vaccins sont devenus disponibles (sinon toujours accessibles) pour tous les adultes américains, et le nombre de cas était en chute libre. Les Centers for Disease Control and Prevention ont déclaré que les personnes entièrement vaccinées pouvaient retirer leurs masques à l’intérieur, et les concerts, lectures et autres événements en personne ont commencé à revenir.

Portés par les vaccins, des personnes prudentes depuis plus d’un an ont recommencé à se rassembler avec leurs amis et voisins. Ils ont commencé à sortir ensemble. “Les gens étaient très excités”, se souvient Kenny, un barman de Brooklyn, des clients lors de la réouverture de son bar local. “Ils étaient très heureux.” Nous allions avoir un été vax chaud.

Puis, bien sûr, est venue la variante delta. Maintenant, quelques mois seulement après que de nombreuses personnes vaccinées ont commencé à laisser leurs masques à la maison, le CDC a déclaré que, dans de nombreuses régions du pays, ils devraient les remettre. Les cas se multiplient. Avec une nouvelle année scolaire sur le point de commencer, les parents s’inquiètent pour leurs enfants – dont la plupart ne sont toujours pas éligibles aux vaccins – et à propos d’une autre année de perturbations qui pourraient compromettre leur capacité à conserver un emploi.

Les invités commencent à abandonner les mariages et autres événements, a déclaré à Vox Nathalie Cadet-James, fondatrice de la société d’organisation d’événements basée à Miami, Luxe Fête. Il y a à peine deux semaines, « l’ambiance était très excitée. Nous nous rassemblions. Nous étions ensemble. Nous nous embrassions. Nous dansions », a-t-elle dit. Mais aujourd’hui, cela commence à ressentir la même chose qu’au début du mois de mars 2020, lorsque “certains invités ici et là-bas n’étaient pas sûrs, puis il y avait des mandats dans toute la ville qui ne nous laissaient vraiment pas le choix”.

L’un des écrivains de Dear Pandemic a inventé le terme “pandoomerang” pour décrire le sentiment désagréable de rétrograder, a déclaré Leininger. “C’est comme si nous étions là où nous étions il y a un an.”

Bien sûr, les États-Unis ne sont pas exactement au même endroit qu’ils étaient à la même époque l’année dernière. Plus de 60% des adultes – et 80% des personnes de plus de 65 ans – sont entièrement vaccinés, ce qui leur confère une excellente protection contre les maladies graves ou la mort de Covid ; jusqu’à présent, moins de 0,004% des personnes entièrement vaccinées ont été hospitalisées avec Covid, et moins de 0,001% sont décédées.

Et cette protection a permis à de nombreuses personnes vaccinées de reprendre des aspects de leur vie normale, même en présence de delta. Alors que Kenny a vu moins de grands rassemblements de groupe au bar où il travaille depuis que la variante est devenue dominante, il voit toujours des gens entrer pour les premiers rendez-vous. Vous pouvez les repérer par leur “genre trop poli de langage corporel à travers la table”, a-t-il déclaré. “Je n’ai pas vraiment vu cela baisser autant.”

Dans tout ça, les gens n’ont pas eu le temps de se reposer

Mais même si les gens voyagent, socialisent et sortent davantage, cela ne signifie pas que nous nous sentons bien en le faisant. “Nous sommes coincés dans cette boucle d’anxiété et d’incertitude depuis un an et demi”, a déclaré Leininger. “Nos cerveaux ont du mal.”

Il y a l’anxiété à propos du delta – plus de la moitié des Américains vaccinés sont extrêmement préoccupés par la variante, selon un récent sondage Harris (bien que seulement 39 % des personnes non vaccinées ressentent la même chose). Ajoutez à cela les conditions météorologiques extrêmes et les catastrophes dans le monde, ainsi que le récent rapport des Nations Unies qui donne à réfléchir, détaillant le peu de temps dont nous disposons pour prévenir certains des pires impacts du changement climatique. Et puis il y a l’épuisement.

“Nous sommes habitués à la corvée de l’école, du travail et de tout le reste, mais en y ajoutant ce genre de préoccupation sous-jacente et d’inquiétude pour votre bien-être et votre santé de base, c’est un drain”, a déclaré Thomas.

Pour certains, cela ressemble à un autre mur pandémique – un nouveau niveau d’épuisement et de fatigue, peut-être exacerbé par le fait que cette fois-ci, nous sommes censés agir comme si tout était normal.

Quelqu’un d’autre heurte-t-il un mur pandémique qui vous donne envie de revenir à Past You et de lui dire que tous ces murs pandémiques précédents n’étaient rien? – Maggie Astor (@MaggieAstor) 6 août 2021

«Je pourrais passer un an à ne rien faire du tout et malgré tout, avec juste une vie sociale modérée, me retrouver épuisée», a écrit Anne Helen Petersen dans un article largement partagé de sa newsletter, Culture Study. « Je pense que le vrai problème est que la vie est toujours épuisante parce que la pandémie était et reste épuisante de tant de manières invisibles – et nous ne nous sommes toujours pas donné l’espace pour même commencer à récupérer. »

En effet, la pandémie a été un événement traumatisant pour de nombreuses personnes. Le traumatisme est généralement défini comme l’exposition à un événement pénible, impliquant généralement la menace de mort ou de blessures graves, a déclaré Rodney. Mais ce qui différencie la pandémie de nombreux autres événements traumatisants, c’est « qu’elle est récurrente », a déclaré Rodney. “Cela a été différentes versions d’une très mauvaise chose.”

Et tandis qu’un événement traumatisant ponctuel a au moins une fin, après quoi les gens peuvent essayer de traiter et de guérir, “nous sommes loin d’avoir cette chance” avec la pandémie toujours en cours, a déclaré Thomas. “Je ne pense pas que nous utilisons même avec précision nos mots pour exprimer exactement ce que nous vivons en ce moment”, a-t-elle ajouté. “Je ne pense pas que nous puissions en comprendre complètement les couches.”

Une partie de se sentir moins terrible est que tout le monde accepte que Covid se produise toujours

À un moment donné, lorsque «nous revenons ou rétablissons un autre type de normalité», a déclaré Thomas, nous devrons tous «prendre le temps de réfléchir, de réfléchir et d’évaluer les façons dont nous avons changé».

Mais nous n’en sommes pas encore là. Pour l’instant, la chose la plus importante – et l’une des plus difficiles – peut être de reconnaître les façons dont les choses ne vont toujours pas bien. “Il y a toujours cette hésitation à accepter que nous souffrons”, a déclaré Rodney. Mais admettre que nous restons dans une période difficile et déroutante peut être la première étape pour faire face : « Abandonner cette responsabilité de savoir quoi faire ou réparer les choses nous soulage d’une partie du fardeau des choses qui ne vont pas bien. »

Il est important de ne pas « nous forcer à revenir à ce que nous pensons être normal », a déclaré Thomas. “Plutôt que de repousser l’inévitabilité de certains de ces changements, j’encouragerais les gens à s’asseoir avec eux et à collaborer les uns avec les autres à travers eux pour parler de ce que nous vivons.”

Accepter la pandémie telle qu’elle est peut signifier changer nos plans pour tenir compte de la possibilité que la normalité, quelle qu’elle puisse ressembler, soit un peu plus éloignée que nous ne le pensions. « Mon conseil est de comprendre que les choses peuvent changer », a déclaré Cadet-James. « Nous devons planifier en étant flexibles et agiles. Ce n’est pas amusant, mais c’est ce qui nous épargne le chagrin lorsque les choses se présentent.

Cela vaut non seulement pour les personnes qui réfléchissent à leur propre approche de la pandémie, mais aussi pour les employeurs et les décideurs qui tentent de soutenir les Américains pendant ce qui continue d’être une période incroyablement éprouvante. Les employeurs doivent aller au-delà du simple fait de donner aux employés un jour de congé supplémentaire et envisager des avantages tels que les professionnels de la santé mentale sur place, a déclaré Thomas. Certains lieux de travail expérimentent également des semaines de travail plus courtes ou des congés prolongés pour l’ensemble de l’entreprise. L’application de rencontres Bumble, par exemple, a donné à presque tous ses employés une semaine de congé en juin et prévoit désormais d’inclure deux semaines à l’échelle de l’entreprise l’année prochaine en plus des jours de vacances illimités.

Au minimum, les entreprises doivent donner aux parents qui travaillent et aux autres soignants la flexibilité dont ils ont grandement besoin, en particulier pour entrer dans une autre année d’école en cas de pandémie – que cela signifie des congés, le contrôle de leurs horaires ou la possibilité de travailler à domicile. “La flexibilité continue est la chose la plus importante que l’on puisse faire”, a déclaré Leininger.

Pendant ce temps, nous pouvons tous faire quelque chose les uns pour les autres : avoir un niveau de compréhension et d’empathie pour la façon dont beaucoup d’entre nous, près d’un an et demi après le début de la pandémie, luttent beaucoup. “Nous devons avoir de la grâce avec nous-mêmes et les gens qui nous entourent”, a déclaré Thomas, “car personne ne le fait parfaitement.”