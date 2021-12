Le Marathon de Valence cherchera le record d’Espagne aux pieds de Hamid Ben Daoud

03/12/2021 à 18:06 CET

Les athlètes espagnols qui participera dimanche à la 41e Marathon EDP Trinidad Alfonso de Valence ils se sont montré optimiste avant un test dans lequel on s’attend à voir à nouveau de grandes notes personnelles et même voir un record d’Espagne. Cela a été transmis lors de la conférence de presse de présentation de l’élite nationale qui a eu lieu ce matin à l’Hemisfèric de la Ciutat de les Arts i les Ciències.

« Je suis si heureux d’être ici. J’espère que dimanche les conditions accompagneront et nous irons pour le meilleur record personnel et si un record en Espagne tombe, le meilleur& rdquor ;, a déclaré Hamid Ben Daoud, qui a déclaré que « la préparation de ce marathon a été bien meilleure que pour les marathons précédents. J’ai fait la piste pour obtenir l’étincelle et j’espère que tout se passe bien. » Le record national est détenu depuis l’édition Elite de l’année dernière par Ayad Lamdassem avec 2:06:35.

José Antonio Redolat, sélectionneur de l’élite nationale de l’événement, s’est montré plus prudent et indique que l’objectif est « »continuer à s’améliorer et que dans le classement national Valence est la ville qui apparaît dans les tableaux. Chez les garçons on veut descendre à partir de 2h10 et chez les filles, à partir de 2h30″.

« Nous avons de la chance que ces grands athlètes veuillent venir à Valence courir pour battre leurs records personnels, battre des records & mldr; Nous essayons d’ouvrir la porte à tous les athlètes espagnols, c’est un pari de cette course et nous faisons tout notre possible pour atteindre leurs objectifs & rdquor;, a assuré le Valencien.

Aussi Yago rouge a été heureux de revenir dans la cité de la course à pied : « Il est venu sur l’AVE avec un petit sourire se souvenant de tout de l’année dernière dans l’édition Elite« . » Je pense que dimanche il peut y avoir une marque vers 2h08. On a mis un peu plus de volume, plus de rythme… Beaucoup de choses peuvent arriver et être en deçà de ma marque personnelle », a déclaré l’athlète.

Pour Elena Loyo, « Les choses se passent très bien à Valence et j’espère que d’autres villes sauront copier ce qui se fait ici. C’est un très bon moyen de transmettre des valeurs et de rassembler des gens du monde entier.» «Nous sommes déjà emballés pour ce dimanche. J’ai eu de très bons entraînements qui me font rêver. L’année dernière, je suis venu avec des nerfs et c’était luxueux. Espérons que cela se passe aussi bien. Je voudrais dépasser ma propre marque. Dans les conditions, j’espère faire de mon mieux. »

Pour sa part Paco Borao, président du SD Correcaminos, a recommandé que tous les athlètes sortent et « améliorent leur propre record personnel & rdquor; et a encore une fois insisté sur l’importance du retour populaire car «tout cela est né avec les populaires, nous étions le Marathon Populaire de Valence. L’objectif de Correcaminos est de maintenir ce caractère populaire et de compter sur l’élite, ce qui favorise également le populaire. »