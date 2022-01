Le marathon des Golden Girls sera diffusé en l’honneur de Betty White après sa mort à 99 ans

CMT se joint à lui pour rendre hommage à Betty White. Le réseau a annoncé un marathon Golden Girls d’une journée. Le marathon est prévu pour le lundi 3 janvier et commence à 9 h HE. Il se déroulera jusqu’à 4 h HE le lendemain et se composera d’épisodes consécutifs mettant en vedette « le meilleur » du personnage de White, Rose Nyland. White a joué le personnage populaire de 1985 à 1992.

« Nous sommes profondément attristés d’apprendre le décès de Betty White. Elle était une icône qui a ouvert de nombreuses voies », a déclaré un porte-parole de CMT dans un communiqué, tel que rapporté par Entertainment Tonight. « Nos pensées vont à ses amis et à ses légions de fans du monde entier pendant cette période difficile. »

White était le dernier acteur vivant de la sitcom emblématique. Dans une interview de juillet 2021 avec OK! Magazine, White a parlé de survivre à ses co-stars, « Je ne peux pas croire que je suis le seul qui reste parce que je [was] le plus vieux ! », a-t-elle dit. Elle a également parlé de leur alchimie instantanée, en disant : « Nous nous sommes présentés pour la lecture [and] c’était comme frapper une balle de tennis au-dessus du filet. C’était tellement excitant d’être avec quatre personnes avec cette chimie – je n’oublierai jamais cette première lecture. C’était comme si nous travaillions ensemble depuis toujours ! J’en ai encore la chair de poule en y pensant. »

White est décédée le 31 décembre à l’âge de 99 ans. Elle devait avoir 100 ans le 21 janvier. Quelques jours seulement avant sa mort, PEOPLE Magazine a partagé son article avec White sur les secrets de sa longue et heureuse vie.

« Je suis tellement chanceuse d’être en si bonne santé et de me sentir si bien à cet âge », a-t-elle déclaré. « C’est incroyable », ajoutant que le fait d’être « né une optimiste coquette » a contribué à sa vision positive. « Je l’ai eu de ma mère, et cela n’a jamais changé », a-t-elle ajouté. « Je trouve toujours le positif. »

White a également plaisanté à propos de son régime alimentaire, en disant « J’essaie d’éviter tout ce qui est vert. Je pense que ça marche. » il a été largement rapporté que sa libation préférée était la vodka sur glace, même dans ses dernières années.

La star de Mary Tyler Moore devait être célébrée avec un événement cinématographique, Betty White: 100 Years Young — A Birthday Celebration. La célébration est toujours prévue pour être diffusée en son honneur.