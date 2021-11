Le Marathon Santa Eulària Ibiza ouvre les inscriptions pour sa V édition en 2022

17/11/2021 à 18:08 CET

Les Marathon de Santa Eulària Ibiza a ouvert les inscriptions pour les coureurs et les amoureux de l’expérience CourirEtSentir peuvent acquérir leurs numéros pour l’un des quatre distances disponibles; Marathon, Relais 21k + 21k, 20k et 12k. La V édition de l’événement sportif le plus important et le plus massif de l’île d’Ibiza tIl aura lieu le 9 avril 2022. Les amateurs de courses à pied pourront découvrir les coins les plus magiques de l’île en visitant des lieux ruraux, des criques et les villes les plus importantes de l’île blanche.

Les coureurs qui le souhaitent peuvent acheter leur dossard pour l’une des quatre distances à partir de seulement 25 € l’Ibiza 12K, 40 € la nouvelle distance 20k, 70 € la Course marathon reine et 100€ le relais partagé 21k + marathon 21k. Quant au processus d’achat, comme d’habitude, il sera effectué exclusivement dans le site officiel de l’événement . Les prix du marathon d’Ibiza n’incluent pas la licence journalière RFEA obligatoire (5 €).

De plus, afin de compléter le meilleure expérience #RunandFeel, l’organisation offre également aux coureurs la possibilité de configurer leur expérience sur mesure avec hébergement, véhicules et bien d’autres services dans son portail touristique spécialisé, il peut être contacté par email travel@ibizamarathon.com ou par téléphone 963 870 995, où vont-ils recevoir une une attention personnalisée adaptée à vos besoins. Ce service est idéal pour les individus et les familles, ainsi que pour les groupes d’amis ou les grands clubs qui souhaitent créer une expérience de voyage complète.

2021, une édition post Covid-19 réussie

La IV édition du Marathon de Santa Eulària Ibiza s’est tenue le 2 octobre, dans une édition spéciale post Covid-19, où Relais 21k + 21k record battu par le couple formé par le L’athlète olympique espagnol Dani Mateo et l’athlète local le plus rapide en demi-fond Guillaume Aveiro, qui a réussi à battre le record en pulvérisant la marque précédente avec un temps de 02.25.55.

De plus, le marathon d’Ibiza s’est imposé comme un événement participatif avec un accueil spectaculaire par le coureur international, qui trouve en Ibiza une destination idéale pour le sport.