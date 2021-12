Le marathon ‘Yellowstone’ sortira sur les téléviseurs pour clôturer 2021

Chaque produit a été sélectionné indépendamment par notre équipe éditoriale. Nous pouvons recevoir des commissions sur certains liens vers des produits sur cette page. Les promotions sont soumises à la disponibilité et aux conditions du détaillant.

Les fans de Yellowstone recevront un autre grand cadeau avant la fin de l’année : un nouveau marathon de la série à venir à la télévision. Clôturant 2021, Paramount Network diffuse chaque épisode de Yellowstone, à partir de 12 h HE le jeudi 30 décembre. Tout cela mène à la finale de la saison 4, qui sera diffusée le dimanche 2 janvier à 20 h HE. . [Please Note: Yellowstone Season 4 Spoilers Below.]

La saison 4 de Yellowstone a débuté en novembre et a choqué les fans depuis la première de la saison. Dans l’épisode 8, qui a récemment été diffusé, la série a perdu un visage familier vers la fin de l’épisode. À un moment donné, John Dutton (Kevin Costner) et Rip Wheeler (Cole Hauser) sont allés discuter avec le shérif Donnie Haskell (Hugh Dillon) dans un restaurant local. Une fois là-bas, ils ont remarqué que quelque chose n’allait pas et ont supposé qu’un vol était en cours. John et Rip sont sortis du restaurant et ont fait semblant de partir. C’était une couverture, cependant, permettant à John de se faufiler à l’arrière du bâtiment pendant que Rip créait une distraction.

Un marathon en série complète semble être la meilleure façon de dire au revoir à 2021 et d’accueillir 2022 ! La saison 1 de #YellowstoneTV commence jeudi à 12 h HE, uniquement sur @ParamountNet. pic.twitter.com/tgx44Uv55S – Yellowstone (@Yellowstone) 27 décembre 2021

Les hommes se sont rapidement engagés dans une fusillade avec les voleurs potentiels, envoyant des balles voler autour du restaurant, sifflant par tout le monde à l’intérieur. Finalement, la poussière est retombée, John et Rip sortant victorieux des criminels. Le shérif Haskell n’a malheureusement pas eu autant de chance, car il a été touché par plusieurs balles et est décédé tragiquement sur les lieux.

Fidèle à son thème de chapitres se terminant et de nouveaux commençant, le même épisode de Yellowstone a révélé une nouvelle grossesse. Kayce Dutton (Luke Grimes) et sa femme Monica (Kelsey Asbille) plaisantent dans leur appartement. Finalement, il est dévoilé que Monica est enceinte. L’aîné des enfants du couple, Tate (Brecken Merrill), 16 ans, s’exclame alors à ses parents : « Je savais que ce n’étaient pas des siestes que vous faisiez – ew. »

Au début de la saison, l’actrice Kelly Reilly, qui joue Beth Dutton dans la série à succès, s’est entretenue avec Looper pour une interview exclusive et a offert quelques informations sur ce que les fans pouvaient attendre des nouveaux épisodes. « J’ai du mal à parler de ce qui se passe dans la saison sans révéler les choses. Alors, pardonnez-moi si je suis un peu vague », a-t-elle déclaré. « Mais je pense qu’elle est à peu près engagée dans l’épisode 1 sur la voie de la vengeance, et elle doit découvrir qui a planifié cette attaque pour détruire sa famille – et elle va les détruire. »

Reilly a poursuivi: « Je veux dire, c’est ce qu’elle dit, de toute façon. Donc, nous allons la regarder comprendre cela et quelle action elle entreprend. Elle a dit ce qu’elle allait faire, mais finit-elle par le faire? Et est Jamie responsable ou pas ? Il y a tous ces rebondissements dans la saison. » Actuellement, Yellowstone ne diffuse pas sur Paramount +, mais les fans peuvent consulter le spin-off, 1883, qui est exclusivement disponible sur le streamer.