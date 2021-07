Le Marató de Barcelona récupère le muscle «prépandémique»

06/07/2021 à 13h30 CEST

Le Zurich Marató de Barcelona aspire à devenir la première grande course de masse -avec plus de 10 000 participants- qui se tient en Espagne dans des conditions similaires à celles d’avant la pandémie, après avoir officiellement franchi la barre des 10 000 inscrits et avec l’espoir de pouvoir compter sur des athlètes d’élite capables de battre même les records de l’épreuve elle-même.

Avec un parcours identique à celui inauguré en 2019 – plus rapide, avec plus d’importance sur l’Avenida Meridiana, une large rue qui permet aux coureurs d’avoir plus d’espace – le Marató de Barcelona Il sera joué le 7 novembre.

Les organisateurs, qui ont rencontré mardi des journalistes au stade olympique de Montjuïc pour leur expliquer le déroulement du test, assurent que la course disposera de toutes les mesures de sécurité sanitaire nécessaires pour prévenir les infections.

En ce sens, les sorties seront réparties dans plus de cases et il y aura plus de tranches horaires pour débuter la course, en fonction du niveau de chaque participant.

La Marathon de Barcelone prévu en mars 2020 C’était le premier grand événement sportif qui a dû être annulé en raison de la pandémie de coronavirus et il aspire maintenant à revenir au calendrier avec une force similaire et continue d’être l’une des références du calendrier européen.

“Cette année, en raison de la pandémie, nous avons déplacé la course en novembre, un mois au cours duquel nous coexisterons avec d’autres grands marathons, Sans aller plus loin que New York, qui est précisément le même jour, ou Berlin et Paris, qui sont également en novembre, mais nous sommes très satisfaits de l’évolution des inscriptions.“, a expliqué Cristian Llorens, directeur technique de l’événement.

Ayant déjà franchi la barre des 10 000 inscrits, le Zurich Marató de Barcelona consolide son statut d’événement massif et cosmopolite, puisque cinq mois avant la course, il affiche un pourcentage de participation étrangère de 51%.

La France se positionne comme la nationalité étrangère avec le plus de coureurs inscrits avec 12% de participants, suivie du Royaume-Uni avec 7% de coureurs, et dans une moindre mesure l’Italie, l’Allemagne ou la Belgique sont les pays avec le plus de participants inscrits.

Pour 2022, l’intention des organisateurs est de ramener la course à son emplacement d’origine sur le calendrier, à la mi-mars, en ouvrant la saison de printemps.

A la recherche du meilleur de l’élite

Concernant la représentation des athlètes d’élite, Llorens a confirmé que l’organisation du test aura un budget plus élevé que les saisons précédentes pour avoir des coureurs premier niveau.

Dans la dernière édition contestée, celle de 2019, à la fois le vainqueur du test masculin, Alemu Bekele (2h36,04) en tant que vainqueur féminin, Kuftu Tahir (2h24,44) a réussi à battre le record du test.