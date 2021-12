Le marché automobile européen tombe aux niveaux de 1993

17/12/2021 à 13:36 CET

Alex Soler

Le mois passé ont été comptabilisés dans le Union européenne, selon les données de l’Association des constructeurs européens d’automobiles (ACEA), un total de 713 346 inscriptions, ce qui représente une baisse de 20,5% par rapport au même mois de l’année dernière et a clôturé le pire mois de novembre depuis 1993. Cela faisait 28 ans qu’il n’était pas tombé à des volumes aussi bas au onzième mois de l’année, au cours duquel la ligne de croissance d’une année sur l’autre était également franchi. Par rapport aux onze premiers mois de 2020, pandémie et arrêt d’activité inclus, les inscriptions chutent de 0,04 % en 2021.

En novembre, pratiquement tous les marchés de l’Union européenne ont de nouveau baissé, à quelques exceptions près comme le slovène (+ 15,8 %), l’irlandais (+ 22,9 %) et le croate (+ 24 %). Hors UE, des pays comme l’Islande (+ 73,8 %), la Norvège (+ 21,8 %) et le Royaume-Uni (+ 1,7 %) se sont améliorés par rapport au même mois l’an dernier. Les quatre principaux marchés européens ont perdu des ventes, emmenés par l’Allemagne, avec une baisse de 31,7% et l’Italie, avec une baisse de 24,6%. Plus modestes ont été les baisses sur le marché espagnol, 12,3 %, et sur le marché français, 3,2 %.

L’ACEA n’hésite pas à attribuer ces résultats à la crise provoquée par la Pénurie mondiale de puces électroniques, un fait qu’il désigne également comme le coupable selon lequel 2021 finira vraisemblablement par être une année négative malgré le fait que, répètent-ils, en 2020, il y a eu trois mois de presque inactivité. Au cumul de l’année, trois grands marchés se sont nettement améliorés, l’Italie de 8,6%, l’Espagne de 3,8% et la France de 2,5%, tandis que l’Allemagne a déjà perdu 8,1%. Le dernier mois de l’année dépendra de si les trois premiers finiront 201 négatifs.

Hyundai-Kia ramasse ce qui est semé

En 2020, quand tout le monde s’est arrêté, la plupart des marques ont également suspendu ou réduit les commandes d’un composant clé, de semi-conducteurs ou de puces électroniquesAlors que l’industrie électronique a augmenté ses commandes, les fournisseurs ont dû fermer en raison de vagues de contagion et le stock du composant a disparu. Hyundai-Kia n’a pas réduit son offre, mais l’a également augmentée, et lorsque l’industrie automobile a démarré et a voulu reprendre le rythme des commandes, les fournisseurs n’ont pas pu répondre à la demande. C’est pourquoi Hyundai-Kia a des voitures en stock et des listes d’attente très courtes.

Pour autant, le groupe sud-coréen a été le seul à avoir amélioré ses ventes le mois dernier dans l’UE, avec une augmentation de 20,9% grâce à 28,8% de Hyundai et 13% de Kia. Des marques très spécifiques d’autres consortiums ont également enregistré des hausses, comme 2,7 % pour Porsche, marque à laquelle le groupe Volkswagen privilégie l’expédition de puces, 4,2 % pour Dacia, 95 % pour Alpine et 56,9 % pour Lada, les trois dernières des Groupe Renault. Cependant, son volume est faible et la chute de 22,3 % de Renault pèse sur le résultat de l’ensemble du groupe, qui perd 12,9%. Seat s’est vendu 27,2% de moins, bien qu’il ait été l’un de ceux qui ont le moins baissé du groupe Volkswagen, qui a perdu 33,7% des ventes avec des baisses frappantes de Volkswagen (-33,7%), Audi (-34,9%) et Skoda (-28,6% ). Le groupe Stellantis, qui a enregistré une baisse de 23,5% des immatriculations, n’était qu’à 1 000 unités (151 973) de dépasser les 152 848 immatriculations de Volkswagen et de devenir le consortium le plus vendu dans l’UE.