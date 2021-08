Le marché baissier est-il terminé ? Pourquoi Bitcoin pourrait atteindre 45 000 $ à mesure que les fourchettes fortes se développent

Comparer

Tweeter

Comparer

Comparer

E-mail

Bitcoin a atteint les sommets de sa gamme actuelle. La première crypto-monnaie par capitalisation boursière se négocie à 41 300 $, au moment d’écrire ces lignes, gagnant 6% et 23,8% sur le graphique quotidien.

BTC évolue latéralement après avoir récupéré 40 000 $ sur le graphique journalier. Source : BTCUSD Tradingview

Le sentiment général sur le marché est devenu haussier, l’indice de peur et de cupidité indique la cupidité pour la première fois depuis des mois. D’autres indicateurs, comme l’ont souligné de nombreux experts, suggèrent un changement certain du marché. Les taureaux pourraient voir plus de jours verts dans les semaines à venir.

Les données Glassnode, fournies par le directeur informatique de Moskovski Capital, Lex Moskovski, ont constaté une augmentation de la quantité de Bitcoin détenue par les “détenteurs les plus puissants”. Sur la base de la mesure de l’offre illiquide, ces fourchettes ont atteint un niveau record et suggèrent une action de prix “haussière”.

Source : Glassnode via Lex Moskovski

Charles Edwards, fondateur de Capriole Investments, a révélé une augmentation des détenteurs de Bitcoin à long terme. Selon la métrique HOLD Waves, ces types d’investisseurs ont augmenté leur offre depuis la crise de mai 2021. Edwards a ajouté :

Ce type de forte hausse ne s’est jamais produit dans les premiers stades des précédents marchés baissiers, ce qui suggère qu’il y a une chance que le cycle haussier de Bitcoin soit toujours intact.

Source : Glassnode via Charles Edwards

Des données supplémentaires fournies par Edwards indiquent que les bourses ont connu leurs “premières sorties positives” depuis la semaine dernière, lorsque Bitcoin est passé de son ouverture annuelle à environ 29 000 $ à ses niveaux actuels. Cette mesure suggère que la demande sur le marché de la cryptographie pourrait faire son retour et favoriser une appréciation supplémentaire.

Quelques jours avant l’action actuelle des prix, Bitcoin est passé d’environ 35 000 $ à son ouverture annuelle, comme mentionné. Edwards a qualifié cette action sur les prix d'”évasion ratée”, car les vendeurs étaient épuisés par ces creux et n’ont pas pu faire baisser le prix davantage. Il ajouta:

La contraction à la hausse qui en a résulté a été soutenue par un marché très court, avec une surexposition aux contrats stables. Cela a entraîné une petite compression au cours de la semaine dernière qui a abouti à la bougie en surbrillance (…)

Source : Charles Edwards – Investissements Capriole

Les fondamentaux du Bitcoin deviennent positifs, les taureaux reprennent le contrôle ?

Edwards a examiné d’autres indicateurs, tels que la métrique Hash Ribbons, et pense que cela semble “prometteur”. La métrique a connu une baisse importante après que la Chine a interdit l’exploitation minière de Bitcoin dans le pays. Les mineurs ont dû migrer vers des destinations plus conviviales.

Le taux de hachage de Bitcoin et sa valeur énergétique ont augmenté. Edwards a constaté que les deux mesures avaient augmenté d’environ 8 %, indiquant que la migration des mineurs était terminée. Un autre facteur haussier, car ces entités pourraient cesser de vendre du BTC ; le marché pourrait voir la pression de vente diminuer. Cependant, les investisseurs doivent être prudents :

Le taux de hachage montre une forte tendance positive, similaire à décembre 2018, suggérant que le fond pourrait être atteint. Cependant, le taux de hachage peut donner plusieurs faux positifs lors de la capitulation. C’est pourquoi nous restons prudents jusqu’à ce que le signal d’achat de Hash Ribbon soit confirmé.

Dans les prochains jours, Bitcoin pourrait voir une nouvelle accumulation autour de ses niveaux actuels avec une “probabilité plus élevée” d’une autre étape vers le milieu de gamme, 45 000 $. Si le prix du BTC retombe, la zone d’invalidation est de 39 000 $.

Les perspectives macroéconomiques présentent un vent arrière potentiel et un risque pour Bitcoin. Edwards affirme que la Réserve fédérale américaine et sa politique monétaire inflationniste pourraient continuer à stimuler la BTC si l’institution financière continue d’imprimer de l’argent.

Il existe un risque potentiel sur le marché traditionnel. Si la bourse s’effondre, Bitcoin pourrait suivre. La crypto-monnaie a montré un niveau élevé de corrélation avec le S&P 500. Par conséquent, cela pourrait nuire à vos chances de récupérer les sommets précédents en cas de baisse. Edwards a conclu :