Le marché Bitcoin « atteint le pic de l’apathie du marché » avec les commerçants qui paient maintenant jusqu’à 120% pour vendre à découvert

Bitcoin est de retour sur la diapositive ce week-end.

Après s’être rétabli à 35 500 $ après la vente qui nous a coûté moins de 28 000 $ plus tôt dans la semaine, le prix du Bitcoin a chuté samedi à environ 30 100 $.

En tandem avec Bitcoin, Ether est passé à environ 1 717 $. D’autres altcoins se sont également écrasés, portant la capitalisation boursière totale de la crypto-monnaie à 1,3 billion de dollars.

Avant la dernière baisse des prix, une énorme marge Bitcoin a été réduite sur Bitfinex vendredi. «Les deux dernières fois que de gros shorts se sont accumulés sur Finex, une baisse de prix importante a suivi dans les 2 à 10 jours. La méthode d’exécution et l’heure de la journée sont différentes cette fois », a noté le trader et économiste Alex Kruger.

Le graphique n’a jamais l’air bien en bas D’un autre côté, le graphique n’a pas l’air bien avant de jeter des milliers de dollars généralement non plus – GROS CHIEN (@MoonOverlord) 26 juin 2021

Avec des échanges extrêmement bas le week-end et des prix du gaz sur Ethereum et des échanges décentralisés également à un chiffre bas, le marché semble « atteindre un pic d’apathie du marché ».

“Mais bientôt, les gens se rendront compte que BTC ne sortira pas de cette plage et que BTC mènera le rallye si quoi que ce soit, la plupart des risques de baisse sont sur les alts, mais je pense que nous pouvons aller latéralement bas et rien ne se passe parce que ce n’est pas comme si c’était gros aspire à liq », a déclaré le commerçant CL d’eGirl Capital.

Même après la récente déroute profonde et la volatilité importante des prix au cours de la semaine, les prix du Bitcoin restent limités à une fourchette depuis le krach de la mi-mai.

Sur le marché à terme, les taux de financement ont fortement baissé et sont devenus négatifs. Ce qu’il dit, c’est qu’il est maintenant difficile pour les prix de baisser en ligne droite, le mauvais moment pour vendre si l’on cherche à chronométrer les entrées ou les sorties, et il est moins cher d’utiliser des contrats à terme à court que des contrats perpétuels, a déclaré Kruger.

Les commerçants de Bitcoin paient désormais 50% à 120% pour vendre à découvert. pic.twitter.com/4iUWhaDoMD – Alex Krüger (@krugermacro) 26 juin 2021

En regardant les données sur les contrats à terme d’OKEx, le ratio long/short, indicateur du sentiment général du marché, ne s’est pas rétabli depuis que la crypto-monnaie a commencé à s’effondrer la semaine dernière.

Avec la faible prime du contrat trimestriel qui continue de diminuer, testant 1% cette semaine après avoir fonctionné dans la fourchette 3%-2% au cours des deux dernières semaines, la volonté de payer une prime élevée montre une perte de confiance dans l’appréciation des prix à court terme. – bien que « un optimisme très modéré », cela reflète simplement un marché incertain.

“Les données futures montrent un manque de conviction du marché, mais la plupart des indicateurs sont proches des creux récents”, a noté OKEx.

La baisse du ratio de prêt sur marge montre également que le commerce de détail n’achète pas pour conserver. Pendant ce temps, l’intérêt ouvert reste en sourdine; cette stagnation récente est révélatrice du manque d’intérêt du marché pour l’ouverture de nouvelles positions.

L’intérêt ouvert agrégé à terme #bitcoin a été remarquablement stable au fil du temps pic.twitter.com/3yptnlRRSq – biais (@skewdotcom) 25 juin 2021

“Nous devons voir ce marché se stabiliser et, plus important encore, cesser d’être un sujet d’actualité”, a écrit Nicholas Colas, co-fondateur de DataTrek Research, dans une note cette semaine.

« La bonne nouvelle est que le temps viendra, et avec ce sera une autre excellente opportunité d’investissement. Jusque-là, nous sommes prudents comme le proverbial chat à longue queue dans une pièce pleine de chaises à bascule.

Au milieu de tout cela, le PDG de Tesla, Elon Musk, a accepté de discuter du bitcoin avec le cofondateur et PDG de Twitter, Jack Dorsey, lors d’un événement en juillet.

Dorsey a suggéré: «Laissez-vous et moi avons une conversation lors de l’événement. Vous pouvez partager toutes vos curiosités… », et Musk était d’accord avec « For the Bitcurious ? Très bien alors, faisons-le.

L’événement devrait avoir lieu le 21 juillet, selon son site Web, “offrant une expérience en direct et une bibliothèque de contenu à la communauté des investisseurs, permettant une discussion plus éclairée sur le rôle que Bitcoin peut jouer pour les institutions du monde entier”.

Bitcoin BTC$ 33 355,13+4,78% Ethereum ETH$ 1 850.54+2.54% Attache USDT$ 1+0.09%

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.