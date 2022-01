Le marché bouge pour Ricky

Le 10 février, puisqu’il est moins d’un mois, le marché des transferts d’hiver de la NBA se termine. Cela signifie qu’à partir de maintenant, le nid de frelons des rumeurs va remuer avec bonté. Tout le monde veut quelque chose : les prétendants au titre cherchent à se renforcer, ceux qui ne le sont pas essaieront d’atteindre ce statut, ceux qui n’ont aucun moyen d’être, voudront profiter de l’avidité d’achat des autres pour opérer à la recherche d’un avenir meilleur : gagner de jeunes joueurs, des tours de draft, laisser tomber des contrats dommageables…

La première moitié de saison exceptionnelle des Cavaliers a fait de l’équipe de l’Ohio un projet qui est passé d’une reconstruction coûteuse à s’installer dans la zone des séries éliminatoires. Avec un jeune meneur qui vise très haut (Darius Garland-Evan Mobley-Jarrett Allen), les Cavs sont devenus une équipe ambitieuse et acheteuse à l’approche de cette dernière ligne droite du marché. Et, malheureusement, forcé par les circonstances : la grave blessure au genou de Ricky Rubio les a laissés sans un joueur qui était essentiel en tant que cerveau et rassembleur sur le terrain. D’un geste rapide, les Cavaliers ont saisi le vétéran Rajon Rondo. Mais ce n’est pas suffisant.

C’est drôle, mais le fait est que Ricky semblait destiné à être un nom chaud dans cette fenêtre de marché. Il a été muté à Cleveland au cours de la dernière année de son contrat (17,8 millions de dollars). Les Cavs allaient toujours envisager une sortie si l’alternative était que l’Espagnol reparte libre en juin. Un bon niveau sportif, comme ce fut bien sûr le cas jusqu’à sa blessure, allait attirer l’attention des équipes de haut niveau qui avaient besoin d’un meneur, mais cela allait aussi faire (c’était le cas) que les Cavs pensaient beaucoup sur le transfert à un joueur important dans une équipe qui allait à fond. Et qu’ils ne s’asseyaient et n’écoutaient que si une très bonne offre arrivait. À présent? Ricky ne jouera pas avant la saison prochaine, quand il aura 32 ans, et à Cleveland certains demandent un nouveau contrat pour la garde espagnole Mais la franchise pensera sûrement davantage à faire une offre à la hausse à un joueur vétéran qui a subi une grave blessure au genou. C’est un jeu commun qui a de nombreuses résolutions possibles. Mais la vérité est que beaucoup passent par un changement de décor.

Le contrat de Ricky et les choix de repêchage

Quand cela arriverait-il ? C’est une bonne question. Selon Shams Charania, l’un des journalistes disposant des meilleures sources en matière d’évolution du marché, On ne peut exclure que ce soit dans les prochaines semaines, avant le 10 février : « Les Cavaliers sont toujours à la recherche de formules pour améliorer leur zone arrière (jeu extérieur) et les équipes rivales montrent de l’intérêt pour un package qui comprendrait le contrat de Ricky Rubio et des choix de repêchage. » C’est-à-dire qu’il y a des équipes qui accueillent favorablement l’envoi d’un joueur important à Cleveland en échange de rondes de repêchage et un Ricky valorisé, en l’occurrence, pour un contrat qui équilibrerait celui du joueur sortant mais serait radié des grands livres l’été prochain. C’est une option, bien sûr, pour reconstruire des franchises.

Evan Dammarell, journaliste à Cleveland, met sur la table un nom lié aux Cavs depuis des mois : Caris LeVert, gardien de tir des Indiana Pacers. LeVert est un joueur plus buteur (18,7 points, 43 % aux tirs) et moins distributeur (4 passes décisives) que Ricky, mais il pourrait être un bon complément pour Garland et, en fait, il sonnait déjà avant la blessure de l’Espagnol, quand celui qui est tombé pendant toute la saison était le garde Collin Sexton. LeVert est un joueur qui aime beaucoup à Cleveland, les Pacers se lancent dans un processus de reconstruction et son salaire (17,5 millions) est celui de Ricky. Dammarell parle de ce que Ricky, un premier tour protégé et un second tour est une vraie option– Une offre que les Cavs pourraient faire et que les Pacers pourraient accepter. En plus, il met d’autres noms sur la table : Dennis Schröder, Buddy Hield, Terrence Ross, Josh Jackson… Aucun, pas même Schröder, n’est un pur meneur comme Ricky.

C’est paradoxal : les Pacers seraient alors l’équipe mère de Ricky, visiblement en dehors des pistes, jusqu’à la fin de la saison. C’est la même franchise qui semblait son destin en toute certitude en 2019, lorsqu’elle est arrivée sur le marché après avoir quitté le Jazz et a fini, dans un virage inattendu, à signer avec les Phoenix Suns. Bien sûr, il y a aussi la possibilité que Ricky reçoive une offre d’extension des Cavs, et bien sûr Celui d’épuiser la saison à Cleveland et d’aller sur le marché en tant qu’agent libre l’été, de renouer avec les Cavs de zéro ou de choisir une autre destination. Les équipes intéressées ne manqueront pas non plus. Et, par exemple, de Boston, ils disent déjà que l’espagnol peut être un pari intéressant malgré la blessure. Les Celtics manquent d’un cerveau, un meneur qui dirige l’équipe et met la distribution et le jugement aux côtés des deux jeunes stars qui évoluent sur les ailes, les Jays : Jaylen Brown et Jayson Tatum.