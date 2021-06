Le marché boursier s’envole vers un nouvel ATH alors que Bitcoin attend la rupture d’un niveau important

Le prix du Bitcoin se négocie autour de 40 000 $ après avoir dépassé 41 000 $ lundi, le plus haut niveau en plus de deux semaines. Au début de la semaine dernière, le prix du Bitcoin était tombé à 31 000 $, et depuis lors, il a augmenté d’environ 30 %.

Maintenant que BTC est sorti de sa fourchette de 30 000 $ à 40 000 $, le marché veut d’abord voir 42 500 $, un niveau important, être dépassé. Cela représente la moyenne mobile de 200 jours et la dépasser pourrait nous voir remonter à 50 000 $ ensuite.

“Revenir au-dessus de 40 000 $ était techniquement positif”, a déclaré Art Hogan, stratège en chef chez National Securities.

“Les gens qui examinent cela à l’aide d’une analyse technique vous diraient que lorsqu’il a dépassé les 40 000 $, cela a envoyé un signal négatif, et maintenant qu’il a retrouvé ce niveau, cela envoie un signal positif.”

Ce dernier rallye, comme nous l’avons signalé, est intervenu au milieu d’une série de nouvelles haussières sous la forme de MicroStrategy achevant son offre de billets de premier rang de 500 millions de dollars et déposant pour la vente d’actions MSTR de 1 milliard de dollars pour acheter encore plus de Bitcoin.

Si nous sommes toujours dans un marché haussier… si l'on regarde les corrections précédentes des grands tirages vers le bas… la fin du troisième trimestre au quatrième trimestre pourrait être fruitée. Perdez les bas et c'est évidemment un jeu de balle très différent.

Le PDG de Tesla, Elon Musk, a également précisé que le constructeur de voitures électriques accepterait le BTC une fois qu’il serait exploité à 50 % d’énergie propre.

La plus grande approbation de Bitcoin est venue de Paul Tudor Jones, qui souhaite investir 5% de son portefeuille dans Bitcoin, tout comme l’argent, l’or et les matières premières. “J’aime Bitcoin comme un diversificateur de portefeuille”, a-t-il déclaré.

La réunion du FOMC cette semaine est également importante. Non seulement la crypto, mais le marché boursier attend également avec impatience la réaction du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, à la forte inflation récemment enregistrée.

“Pour que Bitcoin reprenne ce rallye, je pense que vous aurez besoin de voir une adoption légitime plus répandue”, a déclaré Tom Essaye, un ancien trader de Merrill Lynch.

Déjà, le Salvador est devenu le premier pays à adopter Bitcoin comme monnaie légale. Comme nous l’avons signalé, la Banque centraméricaine d’intégration économique, qui est composée de 17 États membres, a qualifié cela de « vraiment important », ajoutant : « nous sommes vraiment fiers qu’ils nous aient intégré à cette nouvelle politique. “

« Le BCIE accompagne El Salvador dans cette nouvelle politique innovante d’adoption de la crypto-monnaie appelée Bitcoin à des fins légales », a déclaré le président Dante Mossi.

Crypto vs actions préférées de la vente au détail. Grand graphique.

Outre Bitcoin, le marché boursier connaît également une tendance haussière, le S&P 500 atteignant un nouvel ATH à 4 255,15. Alors qu’à 34 393,75, le Dow Jones Average est proche de son pic de mai, le Nasdaq à forte technicité, qui est dans une tendance haussière depuis le mois dernier, a dépassé les 14 174 pour atteindre un nouveau sommet.

L’USD montre également de la force à 90,634, mais l’or a chuté à 1 863 $ l’once.

En ce qui concerne le marché des crypto-monnaies, les altcoins voient également le vert depuis la semaine dernière, avec une capitalisation boursière totale maintenant supérieure à 1,7 billion de dollars. Cependant, selon Barry Silber, fondateur et PDG de la société mère de Grayscale, Digital Currency Group, 99% des cryptos sont « trop chers ».

"99 % sont trop chers" signifie simplement que tout ce que je ne possède pas est trop cher C'est la lecture crypto numéro un depuis 2012, cela ne veut rien dire en fait

Silbert a également déclaré qu’il se préparait à un « feu d’artifice macro » et, en tant que tel, à l’achat du VIX qui représente les attentes du marché en matière de volatilité au cours des 30 prochains jours. Il ajouta,

“Aucune idée de ce qui sera l’étincelle, d’où la couverture contre la volatilité. mais les prix des denrées alimentaires, les prix du pétrole, la complaisance des investisseurs, les excès spéculatifs, le manque de confiance dans la Fed, la normalisation des taux d’intérêt, les actions meme, les cryptos surévalués, etc., sont tous dans mon esprit.

