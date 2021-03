Le marché britannique du logement devrait connaître une forte croissance dans les années à venir

Savills a prédit une forte croissance du marché immobilier britannique au cours des prochaines années, en particulier dans le nord et les Midlands. Voici ce qui pourrait arriver aux prix des logements à court et à long terme.

L’agence immobilière nationale Savills a publié ses prévisions annuelles complètes sur cinq ans sur le marché du logement. Les nouvelles prévisions améliorées font suite à une performance étonnamment résiliente et solide tout au long de 2020.

À l’avenir, un certain nombre de facteurs affectent le marché du logement. Cela comprend la rapidité de la reprise économique au Royaume-Uni et les niveaux de chômage et de croissance des revenus. L’assouplissement des mesures de distanciation sociale et des restrictions de verrouillage et le programme de vaccination pourraient stimuler le sentiment des acheteurs. Et le soutien continu du gouvernement aidera probablement davantage le secteur à court terme.

Les taux d’intérêt sont un autre facteur ayant une incidence sur le marché du logement. La baisse des taux d’intérêt hypothécaires a rendu l’emprunt plus abordable pour les acheteurs et les investisseurs immobiliers. Actuellement, le taux de base de la Banque d’Angleterre se situe au niveau le plus bas de 0,1%. Selon Savills, cela restera le cas jusqu’en 2024.

Conditions du marché du logement en 2021

En 2020, la croissance des prix des logements au Royaume-Uni a augmenté en moyenne de 7,3%, malgré la contraction de l’économie de -10%. Le désir des gens de déménager et le congé du droit de timbre l’emportaient sur l’incertitude entourant les finances et l’emploi.

Savills a révisé la croissance prévue des prix des logements au Royaume-Uni pour 2021 de 0% à 4%. Beaucoup suggèrent que le marché du logement restera vigoureux tout au long de la première moitié de l’année. Et le budget de printemps a donné un nouvel élan au secteur.

L’extension du congé du droit de timbre et la fin progressive devraient prolonger une période d’activité robuste en Angleterre et en Irlande du Nord. Avec le système de garantie hypothécaire, cela pourrait amener un plus large éventail d’acheteurs dans le secteur. Le marché du logement restera probablement occupé au cours des prochains mois. Cependant, Savills s’attend à ce que le marché commence à se refroidir plus tard dans l’année.

Lucian Cook, responsable de la recherche résidentielle à Savills, déclare: «2021 va être une année complexe et inégale, avec des forces concurrentes ayant un impact sur le marché du logement à différents moments.

«Mais les perspectives se sont améliorées depuis le début de l’année compte tenu de la rapidité du programme de vaccination, de l’assouplissement attendu des mesures de distanciation sociale et du soutien gouvernemental à l’emploi et au marché du logement.»

Croissance des prix des logements au Royaume-Uni dans les années à venir

Une plus forte croissance des prix des logements reviendra probablement dans le secteur en 2022. On s’attend à une période de croissance économique soutenue, et le chômage devrait baisser d’ici la fin de cette année. En 2022, Savills prévoit une augmentation des prix de 5% à travers le Royaume-Uni.

La croissance des prix des logements devrait ensuite ralentir au cours des prochaines années, car le taux de croissance économique diminuera probablement. Les prix des logements au Royaume-Uni devraient augmenter de 4%, 3,5% et 3% au cours des trois prochaines années. Sur cinq ans jusqu’en 2025, l’agence immobilière nationale prévoit une hausse des prix de 21,1%.

Lucian Cook déclare: «Notre analyse suggère que la croissance moyenne des prix au Royaume-Uni de 20% est durable au cours des cinq prochaines années sans épuiser indûment l’accessibilité des prêts hypothécaires.»

Forte croissance régionale dans les années à venir

Savills pense que Londres, le sud-est et l’est mèneront la croissance des prix des logements en 2021. Après cela, l’agence immobilière prévoit une croissance plus forte dans les zones plus éloignées de la capitale. Ce sera sur les marchés où les ratios prix des logements par rapport aux revenus des ménages sont inférieurs, laissant plus de place à la croissance des prix des logements.

En 2022, le nord-ouest de l’Angleterre et le Yorkshire et le Humber devraient ouvrir la voie avec une croissance des prix des logements de 6%. Savills prévoit également que les prix des logements augmenteront respectivement de 5,5% et 5% dans ces deux régions en 2023. Ensuite, les prix augmenteront probablement encore de 4,5% dans les deux régions en 2024.

La plus forte augmentation attendue au cours des cinq années jusqu’en 2025 se situe dans le nord-ouest, avec une hausse de 28,8%. Yorkshire and the Humber suit de près avec une projection de 28,2%. Ensuite, l’agence immobilière nationale prévoit que les Midlands de l’Est et de l’Ouest connaîtront tous deux une augmentation de 24%.

Avec des investissements majeurs dans les infrastructures dans les villes du nord et des Midlands, cela entraînera probablement une croissance supplémentaire dans ces régions. «Le programme de mise à niveau du gouvernement est susceptible de soutenir les schémas de croissance des prix régionaux auxquels nous nous attendrions normalement à ce stade du cycle», commente Lucian Cook.

Dans l’ensemble, la pandémie COVID-19 a certainement changé le paysage pour de nombreux secteurs. Cependant, au moins à court terme, le marché du logement au Royaume-Uni continue de faire preuve de résilience. Et le secteur est voué à une croissance durable dans les années à venir. Les régions régionales du nord et des Midlands continueront probablement de connaître la plus forte croissance.