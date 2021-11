Le marché croissant du défi dans Bitcoin : qu’est-ce qui rapporte déjà ?

Source : Adobe / thodonal

Le marché en plein essor de la finance décentralisée (DeFi) évolue au-delà d’Ethereum (ETH) et vers d’autres chaînes. Ce qui peut surprendre certains : Bitcoin (BTC) en fait partie.

Lisez la suite pour en savoir plus sur l’écosystème croissant de Bitcoin DeFi et sur le type de rendement que vous pouvez vous attendre à obtenir sur vos avoirs BTC.

DeFi en Bitcoin

Alimentées par les protocoles de contrat intelligent Bitcoin Layer 2 (L2), tels que RootStock (RSK) ou Stacks, et sécurisées par Bitcoin, des applications Bitcoin DeFi natives émergent dans le but de fournir des services financiers de nouvelle génération basés sur Bitcoin.

Alors que le marché natif Bitcoin DeFi est encore petit par rapport à ce qui est disponible sur Ethereum, Binance Smart Chain et d’autres destinations DeFi populaires, le marché des produits de performance natifs Bitcoin décentralisés est en hausse.

Actuellement, les cas d’utilisation les plus populaires sur le marché Bitcoin DeFi incluent le prêt, le commerce, les paris et les pièces stables.

Applications Bitcoin DeFi natives à examiner

Jetons un coup d’œil à certaines des meilleures plates-formes Bitcoin DeFi et aux produits et services décentralisés qu’elles offrent actuellement.

Sovryn

Sovryn est une plateforme décentralisée de trading et de prêt de bitcoins. Sovryn est un protocole sans autorisation et non dépositaire qui utilise des contrats intelligents pour les prêts BTC, les prêts, l’agriculture de rendement et les échanges sur marge.

Sovryn est construit sur RSK et présente un certain nombre d’avantages par rapport au BTC tokenisé Ethereum, tels qu’une meilleure structure de données et une meilleure gestion du stockage, et des frais de transaction moins élevés.

Vous pouvez utiliser Sovryn pour gagner des intérêts en prêtant du BTC aux emprunteurs et aux traders sur marge. En outre, vous pouvez également échanger des bitcoins avec des stablecoins en USD. Les autres fonctionnalités auxquelles vous pouvez accéder dans Sovryn incluent les groupes Automated Market Maker (AMM) et Yield Farming.

Chaîne d’argent

Money on Chain propose un stablecoin adossé au bitcoin, un actif numérique portant intérêt pour les détenteurs de jetons BTC et un échange de levier décentralisé.

Money on Chain cherche à résoudre le problème de la volatilité des bitcoins et à réduire les risques de contrepartie rencontrés dans d’autres pièces stables, telles que l’utilisation de comptes bancaires traditionnels ou de réseaux décentralisés moins développés.

À cette fin, Money On Chain utilise BTC comme garantie pour le stablecoin. La garantie n’est pas détenue sur un compte bancaire tiers, mais est plutôt sécurisée par les contrats intelligents de RSK, qui fournissent un jeton lié 1: 1 à BTC.

Money On Chain est basé sur quatre jetons, dont Dollar on Chain (DOC), un jeton stablecoin au prix de l’USD, le jeton BitPro (BPro), un jeton destiné aux détenteurs de bitcoins pour gagner des intérêts sur BTC et obtenir un effet de levier gratuit, et le BTCx, un qui représente une position longue de bitcoin à effet de levier. Le protocole fournit également un jeton Money on Chain (MOC), qui est le jeton de gouvernance de la plate-forme.

Finance atomique

Atomic Finance permet aux détenteurs de bitcoins de générer un retour sur leur BTC tout en conservant la garde grâce à une stratégie d’appel couverte alimentée par DLC (contrats de grand livre discret). Un appel couvert implique la détention d’un jeton et la vente simultanée d’une position d’achat dans le jeton, la prime d’option étant le rendement généré.

Les contrats de registre discrets permettent la spéculation non dépositaire directement sur le réseau Bitcoin. En combinant la sécurité de Bitcoin avec des contrats intelligents plus flexibles, le protocole fournit des rendements non dépositaires via des dérivés financiers tels que des options d’achat et de vente.

Le protocole est actuellement en version bêta et d’autres mises à jour seront publiées à l’avenir.

AlexGo

AlexGo est un protocole financier décentralisé open source basé sur Bitcoin qui fonctionne sur la blockchain Stacks. Les piles se connectent à Bitcoin, permettant des contrats intelligents et des actifs numériques qui tirent parti des capacités de sécurité, de capital et de réseau de Bitcoin.

Vous devriez pouvoir utiliser AlexGo pour emprunter des bitcoins à des taux flexibles, prêter vos bitcoins pour gagner des intérêts, maximiser vos revenus avec des positions BTC longues et gérer vos risques avec des positions BTC courtes.

Il est important de noter qu’AlexGo travaille toujours sur son testnet.

DeFiChain

DeFiChain est un protocole décentralisé qui offre des services financiers, alimentés par le réseau Bitcoin. Le protocole est basé sur un mécanisme hybride de preuve de participation (PoS) / preuve de travail (PoW) et est ancré à la blockchain Bitcoin via la racine Merkle, vous offrant une couche de sécurité supplémentaire.

De plus, en utilisant le jeton DFI natif de la plate-forme, vous pouvez emprunter et prêter via des systèmes sécurisés, envelopper des jetons, tokeniser des actifs, négocier sur son échange décentralisé, etc.

Au moment de la rédaction, DeFiChain avait plus de 800 millions de dollars dans ses contrats intelligents.

Tropykus Finance

Tropykus Finance est un protocole de financement décentralisé qui cherche à connecter les investisseurs BTC aux opportunités DeFi sur les marchés émergents, tels que l’Amérique latine.

Le protocole exploite les contrats intelligents de RSK pour proposer des prêts et des produits de crédit décentralisés sur lesquels vous pouvez gagner des intérêts.

Parmi les autres applications Bitcoin DeFi natives que vous pouvez consulter, citons Defiant et rLending.

Comment sont les retours sur Bitcoin DeFi ?

À une époque où les prêteurs traditionnels offrent des taux d’intérêt historiquement bas, les propriétaires de bitcoins peuvent obtenir des rendements supérieurs à la moyenne sur les plateformes de prêt CeFi (financement centralisé) et DeFi.

Par exemple, à l’extrémité inférieure de la plage de performances, Gemini Earn vous permet de gagner jusqu’à 1,49 % APY (rendement annuel en pourcentage) sur votre BTC. D’autre part, BlockFi propose jusqu’à 5% APY sur les dépôts en bitcoins sur la plateforme.

En ce qui concerne Bitcoin DeFi, voici quelques retours projetés, tirés des sites Web des dapps au moment de la rédaction.

Tropykus Finance

APR de 4,00 % (taux de pourcentage annuel) sur les microéconomies rBTC APR de 7,64 % sur le jeton DOC APR de 2,16 % sur le jeton RIF

Sovryn

APY 4,55% sur rBTC 158,61 % APY sur SOV / rBTC AMM 202,52% APY sur XUSD / RBTC AMM

Chaîne d’argent

Performance historique de 28,50% APR BPro Token 13,73% sur les paris MoC

La sécurisation des protocoles financiers décentralisés avec Bitcoin peut fournir un paysage DeFi plus robuste, qui a longtemps été en proie à une infrastructure non sécurisée.

Cependant, il reste à voir si les « DeFi degens » largement épris d’Ethereum seront transférés à Bitcoin. Peut-être que si les retours en valent la peine.

