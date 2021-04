Le marché de 1 billion de dollars de Bitcoin se tient pendant 10 jours consécutifs

Plus de 10% de l’offre de BTC a été déplacée tandis que la capitalisation boursière de Bitcoin a été de plus d’un billion de dollars depuis le 26 mars, indiquant un solide soutien dans la fourchette de prix moyenne et supérieure de 50000 dollars.

Selon le rapport « Week on Chain » du 5 avril du fournisseur d’analyse en chaîne Glassnode, Bitcoin a profité pour la première fois d’une capitalisation boursière d’un billion de dollars pendant plus d’une semaine. « Il s’agit d’un vote de confiance fort pour Bitcoin et la classe d’actifs de crypto-monnaie dans son ensemble », indique le rapport.

Glassnode a également noté que 1,98 million de BTC avaient évolué en chaîne tandis que la capitalisation de Bitcoin était supérieure à 1000 milliards de dollars, soit 10,6% de l’offre en circulation. Le rapport a noté que la fourchette moyenne à élevée de 50000 USD a montré le soutien le plus solide sur la chaîne puisque les prix étaient d’environ 11000 USD:

« Impressionnant, ce volume en chaîne a constitué l’un des niveaux de support en chaîne les plus solides depuis que les prix se situaient entre 11 000 et 12 000 dollars. »

La capitalisation boursière de Bitcoin a franchi pour la première fois son cap de 1 billion de dollars le 19 février, mais est rapidement revenue en dessous de 12 chiffres pour les 17 jours suivants. BTC a de nouveau marqué 13 chiffres le 9 mars, mais une autre correction a ramené la capitalisation de Bitcoin à 950K $.

La capitalisation de Bitcoin est maintenant restée supérieure à 1 billion de dollars depuis le 26 mars et se situe actuellement à 1,1 billion de dollars selon Coingecko.

Glassnode a analysé la distribution des prix réalisés par UTXO de Bitcoin, ou URPD, pour montrer des volumes récents importants au-dessus d’une capitalisation de 1 billion de dollars pour BTC.

Distribution des prix réalisés par BTC UTXO: Glassnode

Le rapport note que les mineurs de Bitcoin sont retournés au «mode d’accumulation», signalant une nouvelle tendance haussière alors que les mineurs se réfugient à nouveau sur leurs pièces nouvellement frappées pour des prix plus élevés.

Au moment de la rédaction de cet article, Bitcoin changeait de mains pour 59 030 $, en hausse de 1,9% au cours des 24 dernières heures.