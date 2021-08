Le marché de Barcelone, à l’étude

in

23/08/2021 à 08h00 CEST

Le FC Barcelone 2021/22 n’a toujours pas le modèle fermé. De la direction sportive, ils sont attentifs à tous les mouvements du marché et ont confiance de pouvoir donner sortie à plusieurs joueurs qui ne comptent pas avec la confiance de Ronald Koeman. Umtiti, Pjanic ou Coutinho sont quelques-uns des noms qui pourraient quitter l’entité dans les prochains jours si une offre arrive.

Jusqu’au moment, le club a signé Sergio Agüero, Eric Garcia et Memphis Depay à coût zéro et Emerson Royal pour neuf millions d’euros. L’entraîneur néerlandais a demandé du renfort dans le domaine offensif et du club ils attendent toujours le reste des équipes malgré la situation économique délicate qui traverse en raison de la mauvaise gestion du conseil d’administration de Josep Maria Bartomeu.

Dans la section des victimes, le club s’est débarrassé de Junior Firpo (15M€), Todibo (8,5M€), Carles Aleñá (5M€), Tricao (prêt) et Leo Messi, qui a mis fin au contrat et n’a pas conclu d’accord de renouvellement avec le club. Miranda, Monchu et Matheus se sont également dissociés. Le prochain pourrait être Àlex Collado, qui veut ajouter des minutes en tant que partant en dehors de Barcelone en prêt.

Umtiti, Pjanic et Coutinho, sur la rampe de départ

Le président du club, Joan Laporta, avec les autres membres de l’équipe de direction sportive, continue de travailler pour trouver une issue pour les joueurs à hauts salaires qui n’ont pas la confiance de Ronald Koeman. C’est le cas de certains noms comme ceux de Samuel Umtiti, Miralem Pjanic et Philippe Coutinho. D’autres aiment Neto, Dembelé, Braithwaite ou Lenglet pourraient défiler si une belle offre arrive pour eux.

L’adieu de Leo Messi a été une convulsion dans les environs de Barcelone et le club travaille déjà à trouver des chiffres pouvant correspondre à la proposition du Néerlandais malgré peu de marge de manœuvre économique. En ce moment, Memphis Depay et Antoine Griezmann se présentent comme les nouveaux dirigeants de l’équipe..