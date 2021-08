Le marché de Camden ouvre Hawley Wharf au public

in



// Hawley Wharf à Camden Market a officiellement ouvert ses portes au public // Le développement au bord du canal de 580 000 pieds carrés présente des détaillants aux côtés de marques de restauration et de loisirs

Hawley Wharf à Camden Market a officiellement ouvert ses portes au public, ce qui en fait la dernière destination commerciale à usage mixte à Londres.

Exploité par la société d’investissement immobilier LabTech, le développement au bord du canal de 580 000 pieds carrés présente des détaillants aux côtés de marques de restauration et de loisirs en mettant l’accent sur l’attraction des consommateurs et des touristes avides d’expérience après la pandémie.

LabTech a déclaré qu’il visait une fréquentation de 30 millions de visiteurs par an, qui sera stimulée par les millions de visiteurs qui viennent déjà au marché voisin de Camden.

Certains des magasins déjà ouverts incluent le détaillant culte de vêtements de skate et de style de vie Scum, le détaillant de soins de la peau végétaliens SknFed, tandis que LabTech promet d’autres choses à venir.

Une multitude de marques de restauration ont également ouvert à Hawley Wharf, aux côtés d’opérateurs de loisirs tels que le gymnase Camden Boxing Club et Curzon Cinema.

“Nous sommes ravis de lancer le marché de Camden, Hawley Wharf, et de soutenir un éventail de marques indépendantes et internationales”, a déclaré la directrice commerciale de LabTech, Maggie Milosavljevic.

«Nous avons travaillé dur pour développer un espace emblématique au bord du canal qui offre une variété d’options de vente au détail, de restauration et de loisirs aux visiteurs.

“Il y a encore plus à venir, soulignant la force de l’écosystème indépendant que nous créons, pour refléter l’héritage et compléter l’atmosphère de Camden d’une manière authentique et distinctive.”

