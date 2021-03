Le marché de Chinatown va subir un changement de nom – WWD

Chinatown Market va avoir un nouveau nom très bientôt.

Après de longues délibérations avec la communauté américaine d’origine asiatique, la marque dirigée par Mike Cherman et Dan Altman a déclaré sur Instagram qu’elle changeait de nom et travaillait avec ses partenaires pour faire don du produit de ses produits existants et travailler pour financer des organisations à but non lucratif de la communauté AAPI.

La déclaration se lit comme suit: «La communauté américano-asiatique exige à juste titre que nous réfléchissions et agissions tous de manière plus honnête. Nous aurions dû le faire plus tôt, mais il n’est jamais trop tard pour faire ce qu’il faut. Aujourd’hui, nous annonçons que nous changeons de nom. Nous travaillons avec nos partenaires et détaillants pour donner le produit des produits existants et travailler pour financer des organisations à but non lucratif travaillant avec la communauté AAPI.

«Notre nom a été inspiré par les boutiques, les gens et le dynamisme de Canal Street et Chinatown à New York, mais ce n’est pas notre nom à utiliser», a poursuivi le message. «Nous n’avons pas fait assez pour réfléchir à ce que ce nom signifierait pour les communautés des quartiers chinois du monde entier et nous devons nous approprier cette erreur. Il est temps de faire ce qu’il faut et nous nous engageons à faire partie du changement. »

L’annonce intervient quelques jours après le meurtre de huit personnes dans trois spas d’Atlanta, dont sept femmes, dont six d’origine asiatique. Le tireur, Robert Aaron Long, a été inculpé le 17 mars de huit chefs de meurtre et d’un chef de voies de fait graves en rapport avec les fusillades.

Ces meurtres étaient les derniers attentats et actes de violence en cours contre les Américains d’origine asiatique, et l’un des rares incidents à avoir été largement médiatisé.

Chinatown Market a fait une déclaration condamnant la violence et les liens avec des organisations, des groupes et des médias soutenant la communauté AAPI. Il a également fait équipe avec Eric Toda, son conseiller et responsable mondial des réseaux sociaux chez Facebook, sur un t-shirt «Stop à la haine asiatique», tous les profits étant reversés au Fonds communautaire de l’AAPI, en plus d’un don de 25 000 $ à l’organisation.

Malgré les actes, beaucoup se sont tournés vers les réseaux sociaux pour dénoncer Chinatown Market pour son nom. La société n’a pas précisé quand un nouveau nom serait révélé, mais a déclaré que ce serait «dans les mois à venir».

Diet Prada, dirigé par deux professionnels de l’industrie de la mode Tony Liu et Lindsey Schuyler, a publié sur leur page Instagram comment Chinatown Market devrait changer de nom pour sa réponse deux jours après la fusillade d’Atlanta et aussi « aucune reconnaissance de la fusillade ou des victimes, six des huit qui étaient des femmes asiatiques.

Ils ont également mis en évidence une pétition Change.org de Julian Han Bush demandant un changement de nom. Parmi les 500 signataires du 22 mars figuraient Phillip Lim, Tina Leung et Humberto Leon. Le 29 mars, Bush a posté un autre message remerciant les 3 300 signataires au total, dont Susie Bubble, Kimberly Drew, Christine Sun Kim, Bryanboy, Brandon Jew, Joey Ng et Vandy.

Le message a ajouté: «Ce n’est que le début. En tant que marque, nous avons toujours évolué dans l’action sur toutes les plateformes que nous occupons, dans le but de nous connecter avec nos communautés. Nous sommes profondément attristés et horrifiés par l’augmentation des attaques racistes et de la violence contre la communauté AAPI. Nous encourageons tous les membres de notre communauté à faire partie de ce changement avec nous. La haine, le racisme et la violence dirigés contre la communauté asiatique doivent cesser. »