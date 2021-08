Le marché de la crypto atteint à nouveau 2 000 milliards de dollars après trois mois alors que Bitcoin, Ethereum et les altcoins bondissent

La capitalisation boursière totale de toutes les pièces sur CoinGecko était tombée à 1,9 billion de dollars au moment du dépôt de ce rapport.

Le récent rallye de la crypto – après que Bitcoin a chuté à moins de 30 000 $ le mois dernier – a aidé la capitalisation boursière totale de plus de 8 800 pièces à à nouveau atteindre la barre des 2 000 milliards de dollars après près de trois mois de baisse par rapport à 2,12 000 milliards de dollars le 19 mai, selon les données de crypto échangez CoinGecko. La hausse a suivi le bond significatif de Bitcoin, Ethereum et de quelques altcoins au cours de la semaine dernière. Alors que Bitcoin a bondi de 19% pour atteindre un sommet en trois mois de plus de 46 500 $ mercredi, Ethereum a augmenté de 21% à plus de 3 200 $. De même, Binance Coin a augmenté de près de 19%, Cardano d’environ 22%, XRP 32%, etc. Au moment du dépôt de ce rapport, la capitalisation boursière totale de toutes les pièces sur CoinGecko était tombée à 1,9 billion de dollars.

« La consolidation a été déclenchée par les investisseurs institutionnels. Par exemple, Tesla avait cessé d’accepter Bitcoin en mai en raison de préoccupations climatiques, mais lors de la récente conférence B Word, il avait déclaré que la société recommencerait à l’accepter une fois que la part d’énergie renouvelable dans l’exploitation minière de Bitcoin dépasserait 50 %. Selon un rapport du Bitcoin Mining Council, le cap a déjà été franchi. Ainsi, il y a des spéculations selon lesquelles Tesla commencera bientôt à accepter Bitcoin. En outre, le volume des transactions a augmenté de 50% par rapport au mois dernier », a déclaré à Financial Express Online Hitesh Malviya, fondateur de itsblockchain.com.

Il est important de noter que le nombre total de listes de crypto-monnaies sur les plateformes de suivi de crypto et d’agrégation de données liées à la crypto comme CoinMarketCap, CoinGecko et Coinpaprika avait explosé au premier semestre 2021. Selon CoinDesk, CoinMarketCap avait ajouté 2 655 nouveaux actifs crypto à sa base de données au cours du premier semestre 2021, en hausse de 2 000 pièces en 2018 pour porter le décompte des pièces répertoriées à 10 810. En comparaison, cela avait indiqué qu’une moyenne de seulement 1 538 pièces avait été ajoutée au cours de chaque période de six mois de 2019 et 2020. De même, CoinGecko avait ajouté 3 064 nouveaux actifs tandis que la plate-forme de recherche crypto basée en Pologne Coinpaprika a répertorié 2 000 nouvelles pièces. Bitcoin se négociait à 44 364 $ au moment du dépôt de ce rapport, contre 46 548 $ dans la fenêtre de 24 heures. Le roi de la crypto avait récupéré à 40 000 $ le mois dernier après une accalmie d’environ six semaines.

« Tant que Bitcoin reste au-dessus de 40 000 $, il sera probablement retesté à 60 000 $. Il y a de très bonnes chances d’atteindre 100 000 $ d’ici la fin de cette année, tandis que la valorisation totale pourrait atteindre 4 à 5 000 milliards de dollars, car Ethereum bougera également. Au cours du dernier trimestre, Ethereum a enregistré plus de volume de transactions que Bitcoin », a ajouté Malviya.

