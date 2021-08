Le marché de la crypto dépasse les 1,75 billion de dollars, Bitcoin (BTC) et les dix premiers altcoins gagnent 7 à 10% ⋆ Crypto new media

Au moment où nous entrons dans le week-end, le marché global des crypto-monnaies est entré dans une forte reprise, gagnant 7% au cours des dernières 24 heures en ajoutant 100 milliards de dollars. Pour la première fois depuis la mi-juin 2021, la capitalisation boursière de la crypto a dépassé 1,75 billion de dollars.

Bitcoin (BTC) et presque tous les dix premiers altcoins ont enregistré des gains de 7 à 10 %. Au moment de mettre sous presse, Bitcoin (BTC) se négocie à 7,67 % à un prix de 43 539 $ et une capitalisation boursière de 817 milliards de dollars.

Au cours des trois derniers jours, Bitcoin a gagné plus de près de 20% alors qu’il s’apprête à passer à 50 000 $ et plus. Cependant, pour que cela se produise, BTC doit dépasser sa résistance cruciale de 44 800 $, qui est également la moyenne mobile sur 200 jours pour la plus grande crypto-monnaie du monde.

Les baleines Bitcoin ont continué leur accumulation au cours des derniers mois malgré la baisse des prix. Comme le rapporte le fournisseur de données en chaîne Sentiment, les adresses de baleines «Millionaire Tier» de Bitcoin détenant entre 100 et 10 000 BTC détiennent près de 50% de l’offre totale de Bitcoin.

Ethereum (ETH) dirige le parti Altcoin

Etheruem (ETH) a récemment mené le rallye du marché de la cryptographie. La deuxième plus grande crypto-monnaie au monde a gagné 7 % supplémentaires, atteignant 3 000 $. À l’heure actuelle, le sentiment de la foule pour Ethereum est écrasant et bien supérieur à celui de Bitcoin.

La hausse des prix de l’ETH survient alors que le réseau de la blockchain Ethereum subit le hardfork de Londres cette semaine le jeudi 5 août. . Il permet de réduire considérablement les coûts de transaction rendant la blockchain Ethereum déflationniste dans le temps.

Le rythme global des altcoins a ajouté 50 milliards de dollars au marché de la cryptographie lors de la reprise du marché d’aujourd’hui. Voici un aperçu de l’évolution des dix principaux altcoins :

Binance Coin (BNB), XRP et Cardano (ADA) ont chacun augmenté de 4% au moment de la publication. Dogecoin (DOGE) a gagné 6,8% en dépassant la résistance cruciale de 0,20 $. Polkadot (DOT) a gagné 11% et se négocie actuellement à 21 $. Le jeton DeX Uniswap (UNI) se négocie de 6,32 % à un prix de 26,76 $.

