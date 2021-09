Le marché de la crypto en Afrique a augmenté de 1200% l’année dernière.

in

Le continent africain détient peut-être la plus petite part de marché des crypto-monnaies au monde, mais il a connu l’une des plus fortes croissances d’adoption au cours de la dernière année. Selon un rapport de Chainalysis, l’Afrique a enregistré une croissance de 1 200 % depuis juin de l’année dernière, avec le besoin d’envois de fonds moins chers, la montée du commerce entre pairs et les besoins d’épargne menant la révolution.

L’Afrique a reçu 105,6 milliards de dollars de crypto en un an.

L’Afrique a reçu 105,6 milliards de dollars de devises numériques. Mais cela dépasse le volume, rapporte Chainalysis. L’Afrique possède également le marché le plus dynamique, avec cinq pays de la région se classant dans le top 20 de l’indice mondial d’adoption de la cryptographie. L’un des aspects du marché africain des crypto-monnaies qui le distingue est la prévalence des détenteurs et commerçants de crypto-monnaie au détail. Chainalysis rapporte que la région détient 7% du marché des paiements de détail et de petite taille, supérieure à la moyenne mondiale à 5,5%.

Les plateformes peer-to-peer sont une bouée de sauvetage pour le marché du Bitcoin en Afrique.

Pour l’Afrique, les plateformes peer-to-peer sont une bouée de sauvetage pour le marché Bitcoin. La société d’analyse de blockchain basée à New York a révélé qu’aucune autre région n’utilisait davantage les plateformes P2P. Le Kenya s’est classé au cours des deux dernières années comme le leader mondial du volume P2P. Cette croissance a été stimulée par plusieurs facteurs, notamment l’aversion des institutions financières de pays comme le Kenya et le Nigeria à l’égard des plateformes de monnaie numérique. « Dans bon nombre de ces marchés frontières, les gens ne peuvent pas envoyer d’argent depuis leurs comptes bancaires vers un échange centralisé, ils s’appuient donc sur le P2P », a déclaré à Chainalysis Artur Schaback, COO et co-fondateur de la populaire plate-forme Paxful P2P.