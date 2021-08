Le marché de la crypto entre dans une « cupidité extrême », ce que cela signifie pour Bitcoin Crypto new media

in

Bitcoin se dirige toujours vers la lune même pendant le week-end. Le prix de l’actif n’a pas connu beaucoup de baisse suite à sa hausse massive de prix par rapport au mois dernier. Les sentiments globaux sur le marché de la cryptographie sont toujours très positifs, comme en témoigne l’indice Fear & Greed. L’indice qui avait passé la majeure partie des deux derniers mois à suivre le plus haut historique du marché est maintenant devenu le territoire le plus convoité.

La crypto Fear & Greed montre que le marché est maintenant entré dans une « cupidité extrême ». Poursuivant sa trajectoire ascendante depuis les deux dernières semaines. L’indice avait progressivement fait son chemin hors de la « peur extrême », lorsque le marché semblait être le plus vulnérable. Les prix s’effondraient du bitcoin aux altcoins. Cela a vu les sentiments devenir négatifs.

La première semaine d’août a apporté une bouffée d’air frais lorsque le marché est passé de la peur extrême au territoire de la peur. Bien que ce ne soit pas l’idéal, cela a montré que les crypto-monnaies progressaient à nouveau. Une semaine de tendance haussière continue a rendu le prix de l’actif numérique neutre. Ensuite, ce qui a suivi a été une rapide montée en puissance sur le territoire de la « cupidité ». Bitcoin avait cassé 40 000 $ et on ne savait pas combien de temps la montée en puissance durerait. Les investisseurs ne voulaient pas passer à côté de cela et l’argent a donc afflué sur le marché.

La semaine dernière, le prix du bitcoin a dépassé les 48 000 $ pour la première fois en plus de deux mois après avoir atteint son niveau record de 64 000 $. Cette croissance continue a poussé le sentiment du marché à devenir ultra-positif, l’indice Fear & Greed se heurtant à une « cupidité extrême », marquant 78 sur l’échelle hier et 76 aujourd’hui. Indiquant que les investisseurs remettaient de l’argent dans les crypto-monnaies.

Le marché de la crypto entre dans l’extrême cupidité | Source : Indice de peur et de cupidité sur Alternative.me

Le marché Bitcoin prend l’indice

Avec l’indice Fear & Greed en « cupidité extrême », une énorme pression d’achat a été exercée sur le marché. L’argent a afflué sur le marché, faisant monter en flèche les prix des crypto-monnaies. Suite à cela, le marché total de la cryptographie a de nouveau atteint 2 000 milliards de dollars après avoir subi des creux continus au cours des deux mois précédents. Les altcoins ont connu une forte croissance avec cela, tout comme Bitcoin.

Le prix du BTC se négocie au nord de 48 000 $ | Source : BTCUSD sur TradingView.com

Le prix du bitcoin, bien qu’il se négocie actuellement au nord de 48 000 $, est extrêmement prometteur pour atteindre un nouveau sommet historique. Les indicateurs indiquent que ce rallye haussier se poursuit. L’élan s’est maintenu sur l’ensemble du marché. Cela signifie que même si le prix peut connaître de petites baisses, le contrôle global du prix est entre les mains des taureaux, déterminés à conduire le véhicule haussier aussi longtemps que possible.

Les investisseurs institutionnels et individuels ont montré des modèles d’accumulation avec le bitcoin. Les entrées d’échange sont tombées bien en deçà des sorties d’échange, ce qui indique que les investisseurs déplacent leurs actifs numériques des échanges de crypto-monnaie pour être conservés dans des portefeuilles privés.

