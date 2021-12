Le marché de la crypto-monnaie monte à nouveau, investissez avec SimpleFX et obtenez un bonus de 5 000 $. Juste cette semaine !

Les crypto-monnaies ripostent. Le Bitcoin a grimpé de près de 10 000 $ depuis qu’il est tombé à 42 000 $ dans une vague de panique. Nous avons peut-être assisté à un renversement de tendance, mais pour le moment, cela ressemble plutôt à un repli temporaire. C’est le bon moment pour profiter de la volatilité, investissez dans SimpleFX.

Pendant ce temps, El Salvador a fait le bon choix en acquérant 150 pièces à un prix moyen en USD de 48 670 $.

C’est un bon moment pour investir dans les crypto-monnaies, et ainsi profiter de la volatilité.

Inscrivez-vous à SimpleFX, la meilleure application de trading et d’investissement crypto. Faites un dépôt et obtenez un double bonus jusqu’à 5 000 $ payé en BTC. L’offre n’est valable que jusqu’au 15 décembre.

Il vous suffit de vous inscrire par e-mail et de faire un dépôt. Plus votre premier dépôt est élevé, plus le bonus est élevé.

SimpleFX prend en charge les paiements TRON rapides et peu coûteux pour Tether, les paiements BEP-20 pour les utilisateurs de Binance et Lightning Network pour Bitcoin.

Le marché de la cryptographie est de retour. Investissez dans vos crypto-monnaies préférées avec SimpleFX

Le marché des crypto-monnaies semble être corrélé au marché des actions en décembre. L’effondrement a été causé par un effondrement simultané des marchés des actions et des matières premières à la fin de la première semaine de décembre.

Maintenant, le sentiment est complètement différent et les actions montent à nouveau en flèche.

Airbnb a gagné 8,11%, Alibaba 8,73% et Baidu 8,16% ce lundi 6 décembre. Les matières premières se redressent au cours de la deuxième semaine de décembre et USOIL a augmenté de plus de 7 %.

La tendance peut se poursuivre ou s’inverser, mais nous nous attendons à une volatilité plus élevée tout au long de la semaine sur tous les marchés.

Assurez-vous de ne pas manquer cette opportunité, investissez dans SimpleFX et obtenez un double bonus garanti sur le premier dépôt.

À propos de SimpleFX

SimpleFX est l’un des courtiers de trading et d’investissement les plus populaires. Lancé en 2014, il a été l’un des premiers courtiers à proposer des comptes de crypto-monnaie.

Vous pouvez vous inscrire à des comptes de trading de crypto-monnaie en utilisant simplement votre e-mail.

Le courtier SimpleFX vise à offrir le moyen le plus simple de négocier à l’échelle mondiale.

SimpleFX est principalement disponible pour les appareils mobiles, mais vous pouvez utiliser la même application sur tous les appareils. Tradez avec SimpleFX dans sa version WebTrader, depuis l’application native iOS, Android, ou en saisissant vos identifiants dans MetaTrader4.

L’équipe derrière cette plate-forme est toujours à la recherche constante de se tenir au courant des dernières tendances dans le monde des crypto-monnaies. Grâce à cela, la plateforme offre les frais de transfert les plus bas disponibles.

Ils ont récemment introduit la prise en charge des paiements Lightning Network et sont sur le point d’inclure des transferts Tether totalement sans commission utilisant le réseau TRON.

SimpleFX est également compatible avec la Binance Smart Chain.

Inscrivez-vous à SimpleFX avec un e-mail, essayez-le et investissez dans les passionnants marchés financiers mondiaux.

