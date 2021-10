Le marché de la crypto-monnaie se désendette, tandis qu’El Salvador achète 420 BTC lors de la dernière baisse

Depuis qu’il a atteint un nouveau sommet historique à 67 000 $ la semaine dernière, Bitcoin a fait une pause.

Le récent pic de la principale crypto-monnaie est survenu lorsque le premier fonds négocié en bourse Bitcoin a fait ses débuts. Valkyrie Funds, qui a lancé le deuxième ETF à terme bitcoin, a également déposé une demande pour un ETF à effet de levier qui n’est pas approuvé, selon un rapport du WSJ.

La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis aurait demandé à au moins un gestionnaire d’actifs d’abandonner les plans pour un tel produit, signalant son intention de limiter les nouveaux produits liés au Bitcoin.

Et cette semaine, le prix du Bitcoin a chuté à 58 000 $, mais aujourd’hui, il est revenu à un pic, déjà au-dessus de 61 100 $.

Au cours de cette récente baisse, El Salvador a acheté encore plus de bitcoins, le président Nayib Buekle tweetant,

« L’attente a été longue, mais cela en valait la peine. Nous venons d’acheter la trempette ! 420 nouveaux Bitcoins.

Le dernier achat de Bitcoin par le pays d’Amérique centrale valait près de 25 millions de dollars, s’ajoutant à la réserve de 150 BTC du gouvernement. Dans l’ensemble, la trésorerie d’El Salvador détient 1 120 BTC, d’une valeur de plus de 68 millions de dollars.

« Hahaha, nous réalisons déjà un profit sur le bitcoin que nous venons d’acheter », a plaisanté Bukele, qui a en outre partagé qu’ils avaient un compte de fonds fiduciaire en USD mais qu’il était financé à la fois par l’USD et la BTC.

« Lorsque la partie BTC se réévalue par rapport à la devise comptable (USD), nous sommes en mesure de retirer des USD et de laisser la fiducie avec le même total. »

Bon désendettement

Au cours de ce tourbillon d’une semaine, la baisse des prix a entraîné la liquidation d’un peu moins d’un milliard de dollars. L’API de Binance ne signale plus toutes les liquidations, ce nombre est donc susceptible d’être beaucoup plus élevé.

La grande majorité de ces liquidations ont eu lieu dans un délai de 40 minutes.

« Bien que malheureux pour les pauvres âmes liquidées, le marché avait besoin d’un désendettement approprié », a noté Delphi Digital, selon lequel la majorité de l’élan accumulé à partir de 60 000 $ était presque entièrement causé par les commerçants à effet de levier.

« Avec peu de demande pour pousser BTC et ETH au-delà de leurs ATH récents, il semblait que le seul moyen d’augmenter était de réduire d’abord. »

Maintenant que les traders tardifs surendettés ont été liquidés, le taux de financement a également baissé par rapport à son récent sommet d’il y a quelques jours. Actuellement, le taux de financement Bitcoin le plus élevé est sur Bybit à 0,0445%, avec le plus bas sur OKEx à -0,0031%.

Lors de la dernière vente massive, l’intérêt ouvert sur Binance et Huobi a connu un effacement massif. OI sur les contrats à terme bitcoin est actuellement d’un peu moins de 24 milliards de dollars, contre 26,47 milliards de dollars le 20 octobre. Sur CME, OI est passé à 4,69 milliards de dollars, contre 5,75 milliards de dollars plus tôt cette semaine, maintenant à la deuxième place.

Outre Bitcoin, le jeton de couche de base a été le plus touché, SHIB étant la valeur aberrante, qui a atteint un nouvel ATH à 0,00008616 $. Le jeton DeFi 1Inch a également enregistré des rendements écrasants, suivis de sa cotation sur la plus grande bourse de Corée du Sud, Upbit, avec AAVE. SHIB 36,45% SHIBA INU / USD SHIBUSD 0,00 $

0,0036,45 % Volume 45,55 b Changer 0,00 $ Ouvert 0,00 $ Circulation 10 t Capitalisation boursière 42,26 b 3 min Désendettement du marché de la cryptographie, El Salvador achète 420 BTC lors de la dernière baisse et les devises Fiat attendent la direction des banques centrales 21 h Les revenus de la cryptographie de Robinhood chutent de 78% au troisième trimestre en raison de DOGE flottant, mais de nouvelles pièces comme SHIB n’arrivent pas avant la clarté réglementaire 2 d Elon Musk prend en charge le « People’s Crypto » le Original Meme Coin DOGE, mais SHIB est celui qui domine Binance et Coinbase 1INCH -16.13% 1inch Network / USD 1POUCEUSD 5,09 $

-0,82 à 16,13% Volume 1,7 b Changement -0,82 $ Ouvert 5,09 $ Circulation 180,36 m Capitalisation boursière 917,24 m 3 min Désendettement du marché de la cryptographie, El Salvador achète 420 BTC sur la dernière baisse et les devises Fiat attendent la direction des banques centrales 20 h Les Sud-Coréens affluent vers 1 pouce après que le plus grand échange répertorie le jeton DeFi avec AAVE 1 w Bonfida DEX restreint l’accès aux utilisateurs basés aux États-Unis AAVE -6,29% Aave / USD AAVEUSD 339,80 $

-21,37 $-6,29 % Volume 1,04 b Changement -21,37 $ Ouvert 339,80 $ Circulation 13,22 m Capitalisation boursière 4,49 b 5 mois Coinbase permet à plus d’un million d’utilisateurs de portefeuille d’utiliser DeFi – DEX, NFT et plus Le fournisseur de logiciels 5 mois Temenos permet le trading crypto pour les banques 5 mon Aave teste des pools privés pour que les institutions se moquent de DeFi, révèle le PDG Stani Kulechov

Politiques monétaires

Alors que les monnaies numériques connaissent une semaine folle, dans les monnaies fiduciaires, le yen a également été entravé par les attentes selon lesquelles la Banque du Japon (BOJ) signalera un engagement ferme à maintenir sa politique monétaire accommodante cette semaine.

Pendant ce temps, le dollar australien s’est maintenu grâce à un marché des matières premières solide et à un sentiment de risque lié aux données économiques américaines optimistes et aux bénéfices des entreprises optimistes.

« Après la pandémie, le dollar est devenu la monnaie refuge ultime, mais récemment, le bêta (sensibilité) du yen aux cours des actions est devenu plus fort que celui du dollar », a déclaré Shinichiro Kadota, stratège senior en devises chez Barclays.

La BOJ devrait largement revoir à la baisse son évaluation économique aujourd’hui. La Banque centrale européenne tiendra également sa réunion politique jeudi. La BCE devrait maintenir sa politique inchangée et tarder à la resserrer.

La Banque du Canada a quant à elle déclaré qu’elle mettrait fin à l’assouplissement quantitatif et pourrait augmenter son taux d’intérêt au jour le jour de référence plus tôt qu’elle ne l’avait prévu, alors que les décideurs tentent de dissiper les inquiétudes concernant une inflation élevée.

Au milieu de cela, l’indice USD a légèrement baissé à 93,85, bien qu’en hausse par rapport à 93,48 plus tôt dans la semaine, il est en baisse par rapport au sommet d’un an de 94,56 au début du mois.

