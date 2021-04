Le marché de la crypto se rétablit magnifiquement, des gains à deux chiffres ont été enregistrés

Maintenant, pour la quatrième fois consécutive, les prix du Bitcoin se sont corrigés après avoir créé un nouvel ATH chaque mois de 2021. Après avoir chuté à la fin du mois dernier, nous sommes de retour à un prix vu pour la dernière fois il y a seulement 10 jours.

Après un week-end difficile, les marchés de la cryptographie se remettent bien.

Comme nous l’avons signalé, plus d’un million de traders ont été liquidés pour plus de 10 milliards de dollars dimanche, alors que les prix de la crypto-monnaie se sont effondrés.

Le prix du Bitcoin est descendu à 50000 dollars hier et se négocie actuellement au-dessus de 57000 dollars. Tout comme les prix de la crypto-capitalisation boursière d’un billion de dollars, le taux de hachage se redresse également, ce qui a été durement touché après une panne de courant dans la région chinoise du Xinjiang. Edan Yago, co-fondateur du protocole de financement décentralisé basé sur Bitcoin Sovryn, a déclaré:

«En règle générale, les chocs sur le taux de hachage ne provoquent pas de baisse de prix. Une réduction du taux de hachage ralentit les transactions, ce qui rend ironiquement plus difficile de déplacer des pièces vers des bourses pour les vendre. La récente baisse des prix est bien dans les limites de la volatilité typique, c’est du bruit, pas du signal. »

Il y a eu beaucoup de spéculations sur ce qui a exactement déclenché cette vente. Outre la baisse du taux de hachage, les gens l’ont blâmé sur le 9k BTC déplacé sur Binance, la banque centrale de Turquie interdisant l’utilisation de cryptos pour les paiements, et des allégations non fondées du Trésor américain poursuivant des situations financières pour blanchiment d’argent à l’aide de cryptos.

«Le marché est devenu trop agressif et optimiste sur tout», a déclaré Edward Moya, analyste de marché senior chez OANDA. “Cela aurait pu être n’importe quel titre baissier qui aurait pu déclencher cette réaction.”

Il est possible que ces facteurs aient effrayé le marché, mais ce qui est important, c’est que cette vente n’a abouti qu’à l’envoi du prix BTC aux niveaux de fin mars. Et déjà, nous sommes à un niveau où nous étions à peine 10 jours en arrière.

Plus important encore, ces baisses ne sont pas nouvelles sur les marchés haussiers. C’est quatre fois de suite maintenant que Bitcoin s’est fortement redressé chaque mois de 2021, puis a connu un recul pour normaliser la situation extrêmement haussière et à effet de levier.

Une fois que les taux de financement élevés des contrats perpétuels deviennent normaux, le marché revient à atteindre de nouveaux sommets sans précédent.

En fait, contrairement aux corrections de 20% à 30% que nous avons constatées dans cette course haussière, le marché haussier de 2017 a connu des corrections plus profondes de 30% à 40%.

Quant au sommet du marché, bien que tout soit possible, il pourrait difficilement en être un si les performances passées sont une indication. Comme nous l’avons indiqué précédemment, le nouvel ATH d’environ 65000 dollars n’est que de 225% au-dessus du sommet de 2017 de 20000 dollars, tandis que ces 20000 dollars étaient de 1578% plus élevés que le sommet de 2013, qui était de 3590% plus élevé que celui de 2011.

RUNE et YFI mènent le rebond DeFi avec BASED en hausse de 214%, NEO 48%, DigiByte 32% et UMA 26%.

RUNE 9,76% THORChain / RUNE USD 15,82 USD

$ 1,549,76% Volume 263,99 m Changement 1,54 $ Ouvert 15,82 $ Circulation 232,46 m Capitalisation boursière 3,68 b 3 min Le marché de la cryptographie se rétablit magnifiquement, des gains à deux chiffres enregistrés 4 j Mark Cuban HODLing DOGE for Life, rapporte 550% de paiements Dogecoin pour Mavs Merch Échange décentralisé inter-chaînes de 5 j, THORchain (RUNE), lancé après 3 longues années de développement YFI 15,18% de financement annuel / USD YFI 53509,29 USD

8122,7115,18% Volume 836,94 m Variation 8122,71 $ Ouvert 53509,29 $ Circulation 36,63 K Capitalisation boursière 1,96 b 3 min Le marché de la cryptographie se rétablit magnifiquement, des gains à deux chiffres enregistrés 3 j Yearn Finance (YFI) atteignent le nouvel ATH au-dessus de 50000 $ alors que TVL dépasse 3 milliards de dollars 1 w SushiSwap est prêt avec son propre V3 sous la licence MIT entièrement open-source NEO 41.17% Neo / USD NEO116,29 USD

47,88 $ 41,17% Volume 7,98 b Changement 47,88 $ Ouvert 116,29 $ Circulation 70,54 m Capitalisation boursière 8,2 b 3 min Le marché de la cryptographie se rétablit magnifiquement, des gains à deux chiffres enregistrés 1 mois Les gens recherchent maintenant NFT plus que DeFi sur Google DGB 23,21% DigiByte / USD DGBUSD 0,14 USD

0,0323,21 $ Volume 328,91 m Changement 0,03 $ Ouvert 0,14 $ Circulant 14,23 b Capitalisation boursière 2,03 b 3 min Le marché de la cryptographie se rétablit magnifiquement, des gains à deux chiffres enregistrés 2 mois Le rappeur Soulja Boy révèle ses sacs cryptographiques UMA 15,13% UMA / USD UMA 29,34 USD

4,44 $ 15,13% Volume 197,24 m Changement 4,44 $ Ouvert 29,34 $ Circulation 60,08 m Capitalisation boursière 1,76 b 3 min Le marché de la cryptographie se rétablit magnifiquement, des gains à deux chiffres enregistrés 2 j Citibank Covers DeFi, affirme que la plateforme financière ouverte permet une “ plus grande innovation et concurrence ” 1 w Revolut ajoute 11 nouveaux cryptos “ chauds ”, y compris des jetons DeFi pour les utilisateurs du Royaume-Uni et de l’UE

Fait intéressant, au milieu de ce carnage, DOGE est devenu le vainqueur, avec une hausse de 50% au cours des dernières 24 heures et de plus de 5% au cours de la dernière heure. DOGE 29,80% Dogecoin / USD DOGE 0,40 USD

$ 0,1229,80% Volume 29,5 b Changement 0,12 $ Ouvert 0,40 $ Circulant 129,25 b Capitalisation boursière 52 b 3 min Le marché de la cryptographie se rétablit magnifiquement, des gains à deux chiffres enregistrés 22 h Un nouveau record: plus d’un million de traders liquidés pour un montant énorme de 10,1 milliards de dollars 2 d Meme Coin Rages On: Dogecoin atteint le 5e sur CoinMarketCap, DOGE induisant FOMO à 0,40 $

Bitcoin / USD BTCUSD

57 024,5337 2 206,853,87 $

Volume 65,26 b Variation 2206,85 $ Ouvert 57024,5337 $ Circulation 18,69 m Cap. De marché 1,07 t

ANTY

AnTy est impliqué dans l’espace cryptographique à plein temps depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que levée de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.