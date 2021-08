Le marché de la cryptographie dépasse T, le gestionnaire d’actifs considère la BTC comme une “couverture contre une inflation plus élevée”

ADA dépasse maintenant les 2 $ et se situe à seulement 15,27% de son sommet, avec Bitcoin et Ether encore 28% et 25,3% de leurs ATH respectifs. Le dollar reste ferme près de son plus haut niveau en quatre mois alors que la Fed se démarque des banques centrales plus accommodantes.

Avant le week-end, le marché de la crypto a recommencé à pomper.

Jeudi, Bitcoin a connu une légère baisse de prix puisqu’il est tombé à environ 43 750 $. En tandem avec BTC, Ether est passé à 2 972 $ et le reste du marché de la crypto est passé à un peu moins de 1,89 billion de dollars.

Mais déjà, le marché est de retour avec Bitcoin au-delà de 46 350 $ et Ether à 3 230 $ vendredi. La capitalisation boursière totale de la crypto-monnaie dépasse désormais les 2 000 milliards de dollars, non loin du sommet historique de la mi-mai de 2,550 milliards de dollars, car les actifs numériques ont commencé à se rallier au cours des deux dernières semaines.

Parmi les meilleurs cryptos, Cardano (ADA) se rallie de manière spectaculaire, dépassant maintenant les 2 $ et à seulement 15,27% de son sommet, en prévision de l’annonce du contrat intelligent Cardano. IntoTheBlock a noté,

“Le crypto-actif atteint 2 $ pour la première fois depuis mai, soutenu par un grand nombre de HODLERS. Le nombre d’adresses détenant ADA +1 an vient d’atteindre un nouveau chiffre avec 221,49 000 adresses, soit 4,46 milliards.

BTC et Ether de retour en action

Bitcoin et Ether sont toujours à 28% et 25,3% de leurs ATH respectifs.

À mesure que les prix montent, le sentiment se rétablit, les taux de financement devenant positifs après être restés négatifs pendant une période prolongée. Cela implique que les traders se penchent désormais sur les positions longues, mais le taux de financement Bitcoin le plus élevé, au moment de la rédaction, est de 0,0289% sur Deribit.

Avec cela, l’intérêt ouvert sur les contrats à terme Bitcoin est passé à 16,18 milliards de dollars, contre 10,62 milliards de dollars le 26 juin, avec l’ATH à 27,68 milliards de dollars, selon Bybt. Quant aux contrats à terme sur l’éther, ils ont presque doublé pour atteindre 8,65 milliards de dollars, contre 4,43 milliards de dollars, et se rapprochent rapidement de leur sommet de 11,6 milliards de dollars.

En ce qui concerne Ether, la mise à niveau de Londres la semaine dernière a lancé les taureaux en mouvement avec l’activation de l’EIP 1550. Jusqu’à présent, en moins de dix jours, plus de 37 000 ETH d’une valeur de plus de 114 millions de dollars ont été brûlés.

Ce resserrement de l’offre d’éther contribue à faire monter ses prix, aidé par la manie du NFT. L’année dernière était consacrée à DeFi, mais cette année, à NFT, qui, contrairement au secteur financier décentralisé complexe, a réussi à intégrer la cryptographie.

Manie renouvelée

Les NFT et les objets de collection numériques ont connu une croissance massive cette année, et alors que les prix de la cryptographie connaissaient une baisse entre mai et juillet, l’activité NFT est revenue au pic de manie de mars. Les transferts quotidiens de jetons ERC-721 sont actuellement en passe de violer les ATH.

Il a raison d’ailleurs. C’est un nouveau paradigme. Des communautés sont créées, vous pouvez avoir une participation dans cette communauté en achetant un NFT. Les interactions sociales éclosent et fleurissent, et plus vous les mémorisez et convertissez les autres, plus votre participation devient précieuse. Quel temps pour vivre. pic.twitter.com/jbR4LLmPhN – Singe clavier (@KeyboardMonkey3) 13 août 2021

CryptoPunks, un projet NFT pionnier qui est vendu pour des millions, avec Bored Apes Yacht Club et Meebits, sera mis aux enchères par Christie’s le mois prochain. Récemment, Three Arrows Capital s’est également lancé dans une frénésie d’achats NFT, principalement axée sur les CryptoPunks et les Art Blocks, une plate-forme de création d’art NFT génératif. CoinMetrics noté,

« Les NFT devenant un pilier de l’économie numérique en plein essor sur Ethereum, les acteurs institutionnels pourraient en prendre note et contribuer à cette récente augmentation du volume et de l’activité. »

À venir

Au milieu de cela, les entreprises continuent de déposer des ETF, le 21e étant un ETF Ether de Kryptoin. Après que le président de la SEC, Gary Gensler, a signalé une plus grande ouverture pour les ETF adossés à des contrats à terme, quatre sociétés ont déposé une demande pour eux au cours des deux dernières semaines.

Cette semaine encore, le géant de la gestion d’actifs Neuberger Berman, qui gère 433 milliards de dollars d’actifs, a donné son feu vert à son Commodity Strategy Fund pour investir dans les cryptos. Le fonds commun de placement de 164,4 millions de dollars, qui investit dans des contrats à terme sur matières premières, peut désormais ajouter une exposition au Bitcoin et à l’éther via des contrats à terme.

Les gestionnaires de portefeuille du fonds considèrent les cryptos comme une diversification accrue et une protection contre une inflation plus élevée, a déclaré à . un porte-parole du fonds. Le porte-parole a ajouté,

« Accéder à ces marchés par le biais d’instruments négociés en bourse est un moyen prudent d’obtenir une exposition, ce que l’équipe de gestion de portefeuille cherchera à faire au cours des semaines et des mois à venir. »

Sur le plan macroéconomique, le dollar reste ferme près de son plus haut niveau à 92,758 en quatre mois alors que la Réserve fédérale américaine commence à discuter d’une réduction avec une annonce d’ici la fin de l’année considérée comme une quasi-certitude. Alors que les données sur les prix à la consommation indiquent que l’inflation pourrait atteindre un pic, les données sur les prix de gros ont souligné la force des pressions inflationnistes.

Comme nous l’avons signalé, plusieurs responsables de la Fed cette semaine se sont prononcés en faveur d’une réduction de la relance monétaire, se démarquant des banques centrales plus accommodantes telles que la Banque centrale européenne et la Banque du Japon.

Bitcoin BTC

46 331,38 $

-0,34%

+4,68%

+12,39%

Ethereum ETH

3 202,57 $

-0,87%

+5.40%

+14,36%

Cardano ADA

1,97 $

-3,10%

+15,49 %

+42,94 %

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.