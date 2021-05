Le marché de la cryptographie est à nouveau euphorique alors que le FOMO institutionnel s’installe au milieu de «beaucoup plus de valeur dans l’espace»

Étant donné que le marché de la cryptographie est passé d’une euphorie extrême à la peur du niveau de mars 2020 pour revenir à encore très optimiste en quelques semaines, la prudence est de mise.

Le marché de la cryptographie profite d’une semaine verte après avoir été brutalement battu pendant une grande partie du mois de mai. La capitalisation boursière totale de la crypto-monnaie approche également 2 billions de dollars après avoir perdu un billion de dollars lors de la dernière vente; le pic de 2,55 billions de dollars a été atteint le 12 mai.

Le prix du Bitcoin est supérieur à 40000 dollars et Ethereum semble se diriger vers 3000 dollars. Alors que l’action positive des prix a encore une fois excité les gens, certains appellent à la prudence.

Selon le trader Don Alt, le scénario actuel de baisse de Bitcoin et de hausse des altcoins n’est pas sain et le marché pourrait finir par être à nouveau rekt.

Le commerçant Degen est d’un avis similaire car une telle baisse des prix signifie qu’une tonne d’acheteurs sous-marins ont un coût moyen de base inférieur au prix actuel.

«Up a vraiment gâché la plupart et a augmenté les attentes à des niveaux irréalistes, même pour la crypto. Les gens espèrent une reprise rapide dans les prochaines semaines, je pense que c’est de loin le scénario le moins probable. C’était une plage de distribution de 3 mois, tous les rebonds seront fortement atténués. “

En quelques semaines, le marché est fondamentalement passé d’une euphorie extrême avec des appels pour Ethereum faisant basculer Bitcoin devenant très fort à très baissier, l’indice de peur et de cupidité descendant au niveau de mars 2020 avec une lecture de 10, à encore très optimiste.

Le marché manque fondamentalement de direction pour le moment, il faut voir si nous finirons par redescendre ou si nous continuerons ce qui s’est arrêté intempestivement en raison de tous les FUD, ou une action latérale ennuyeuse pendant des mois est ce qui attend le marché.

Crypto a connu deux cygnes noirs consécutifs: Musk et Chine. Ensuite, le bitcoin a subi sa deuxième plus grande baisse quotidienne depuis 2013. Et la crypto s’est écrasée presque autant qu’en janvier-mars 2018, mais en une semaine seulement. Pourtant, la plupart des crypto-monnaies ont fonctionné comme prévu. Gagnant. https://t.co/qBlpp6ODxO – Alex Krüger (@krugermacro) 25 mai 2021

Ce qui ne peut pas être manqué sur le marché en cours, ce sont les sentiments positifs, et si un FUD ici ne parvient pas à les impacter négativement, cela pourrait vraiment nous amener plus haut.

Comme nous l’avons signalé, les bureaux OTC constatent des entrées institutionnelles, provenant de fonds cryptographiques, de macro-fonds et de VC opportunistes; sur le marché. Cependant, ces soumissions sont lentes, ce qui est logique étant donné ces institutions et le travail traditionnel du marché.

Même Ray Dalio, fondateur et PDG du plus grand fonds spéculatif au monde, Bridgewater Associates, s’est finalement lancé dans la cryptographie et possède désormais Bitcoin.

Un autre élément important est le rapport complet de Goldman Sachs sur les crypto-monnaies, qui constitue une solide thèse haussière pour le marché, en particulier Ethereum.

Dans le rapport, le propre responsable des actifs numériques du géant bancaire, Mathew McDermott, a fait valoir que l’intérêt de Goldman pour le secteur était mené par la demande des clients, notamment du côté institutionnel.

Mais ce ne sont pas seulement les institutions qui enquêtent, mais aussi les trésoriers d’entreprise, en particulier ceux qui font face à des taux d’intérêt négatifs ou qui craignent une dévaluation des actifs, a-t-il ajouté.

Malgré le retrait de 54% de Bitcoin, BTC est toujours en hausse de plus de 700% par rapport au plus bas de mars 2020 et de 35,5% depuis le début de l’année. L’année dernière, même les fonds spéculatifs crypto de diverses stratégies de trading ont sous-performé le BTC.

Les taux d’intérêt négatifs sont un cas d’utilisation majeur pour Bitcoin. McDermott a également noté un sens général du FOMO parmi les institutions comme il l’a écrit,

«Il ne fait aucun doute que la« peur de passer à côté »(FOMO) joue un rôle étant donné à quel point le bitcoin et les autres actifs cryptographiques ont apprécié et combien de parties intéressées de toutes saveurs ont sauté dans cet espace. Si vous êtes un gestionnaire d’actifs ou que vous gérez un macro-fonds et que vos plus proches rivaux investissent tous et voient des rendements importants, vos investisseurs se demanderont naturellement pourquoi vous n’investissez pas. Mais je vois l’intérêt des investisseurs pour la cryptographie perdurer; nous avons franchi le Rubicon en termes d’adhésion institutionnelle, et il y a beaucoup plus de valeur dans l’espace qu’il y a trois ou quatre ans.

Il y a beaucoup de demande provenant de la base de clients de Goldman, et l’augmentation de 900% sur un an des contrats à terme sur bitcoin CME actifs quotidiennement en avril le représente également. Cela signifie de grandes opportunités pour l’activité de prime brokerage de la banque.

La banque a déclaré dans son rapport qu’elle prévoyait d’offrir aux clients la possibilité de faire des achats longs et courts sur les titres liés au bitcoin et les billets négociés en bourse (ETN) en Europe et envisageait de proposer des structures de prêt.

AnTy est impliqué dans l'espace cryptographique à plein temps depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l'ONG Doctor Without Borders en tant que levée de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l'industrie.