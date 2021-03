Le marché de la location connaît une forte demande et des périodes de vide plus courtes

Même pendant le verrouillage, les logements locatifs ont continué d’être très demandés, les périodes de vide ayant diminué. Voici ce qui se passe sur le marché de la location au Royaume-Uni.

Le marché locatif britannique continue de rester très demandé, indique un nouveau rapport publié par ARLA Propertymark. Selon le rapport sur le secteur privé loué, le nombre de nouveaux locataires potentiels a augmenté de 27% en janvier. De décembre 2020 à janvier 2021, le nombre moyen de nouveaux locataires potentiels inscrits par agence est passé de 64 à 81.

Le rapport montre également que le nombre de propriétés gérées par agence d’agent de location a diminué. Ce chiffre est passé de 204 en décembre à 196 un mois plus tard. Cependant, il s’agit d’une légère augmentation de cinq par rapport à janvier de l’année dernière.

Mark Hayward, conseiller politique en chef de Propertymark, déclare: «Nos derniers chiffres montrent clairement que le marché locatif n’indique aucun signe de ralentissement alors que la demande de propriétés locatives a bondi le mois dernier.

«Les agents de location continuent de soutenir les propriétaires et leurs locataires en ces temps difficiles, et il est impératif que les loyers soient maintenus pour que le loyer reste fluide.»

Bonne nouvelle pour les propriétaires

Malgré l’incertitude économique et de l’emploi, les loyers se maintiennent. Et de nombreux propriétaires récoltent les avantages de périodes de vide plus courtes entre l’occupation de leurs immeubles locatifs. Le dernier indice de location Goodlord révèle que les vides moyens ont diminué de trois jours à travers l’Angleterre. Les West Midlands ont connu la plus forte baisse, les vides passant de 26 jours en janvier à seulement 14 en février.

Toby Burgess-Smith, analyste de données chez Goodlord, déclare: «Notre dernier indice de location, qui analyse plus de 20 000 locations en anglais chaque mois, indique que février a été un autre mois fort pour le marché de la location, avec des loyers stables et des vides en baisse à mesure que les locataires commencent à regardez au-delà de la pandémie. »

Les expériences des propriétaires individuels avec les périodes de vide différeront considérablement, la plupart étant attribuables à l’emplacement. Par exemple, dans les zones de demande extrêmement élevée, les périodes de vide sont généralement minimes. Ceci est essentiel pour les investisseurs immobiliers qui achètent pour louer, car cela minimise le temps pendant lequel une propriété ne génère pas de revenus locatifs.

De plus, de nombreux locataires choisissent également de rester plus longtemps dans leur logement locatif. En janvier, les locataires sont restés dans leurs locations pendant 21 mois en moyenne, selon ARLA Propertymark. Il s’agit d’une légère augmentation par rapport à 20 en décembre et c’est une bonne nouvelle pour les propriétaires, car un bon locataire durable signifie un revenu fiable.

Focus régional

La demande des locataires variera en fonction de l’emplacement. C’est au niveau régional et local. À la suite de la pandémie de COVID-19, les préférences de localisation et de propriété ont également changé. De nombreux locataires sont à la recherche de plus d’espace. Et avec l’augmentation du travail à domicile, certains locataires cherchent à louer dans des zones où le coût de la vie est moins élevé. Cela entraîne une augmentation de la demande dans le nord de l’Angleterre et dans les Midlands.

Dans le rapport Private Rented Sector d’ARLA Propertymark, le Yorkshire et le Humber ont enregistré le plus haut niveau de demande de locataires au Royaume-Uni. En janvier, il y avait en moyenne 138 nouveaux locataires inscrits par succursale. Les West Midlands suivaient de près avec 127 nouveaux locataires potentiels. Cela illustre encore la forte demande observée dans les régions du nord et des Midlands.