Juridique & Réglementaire

Le marché de la prévision décentralisée Polymarket fait l’objet d’une enquête de la CFTC: rapport

AnTy25 octobre 2021

Le marché de prédiction décentralisé basé à New York, Polymarket, est sous le contrôle d’un des principaux régulateurs de Wall Street.

La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) enquête pour savoir si Polymarket permet aux clients de négocier de manière inappropriée des options binaires ou des échanges commerciaux et s’il doit être enregistré auprès de l’agence, selon un rapport de Bloomberg citant des personnes proches du dossier.

L’entreprise n’est toutefois accusée d’aucun acte répréhensible et les enquêtes de la CFTC ne débouchent pas toujours sur des cas d’application.

« Polymarket s’engage fermement à se conformer aux lois et réglementations applicables et à fournir des informations aux régulateurs qui les aideront dans toute enquête », a déclaré un porte-parole de la société en réponse.

La société a également le cabinet d’avocats Sullivan & Cromwell, James McDonald, qui gère l’enquête, qui était à la tête de la division de l’application de la CFTC jusqu’à l’année dernière, a déclaré Bloomberg, citant des sources.

Depuis son lancement l’année dernière, Polymarket a facilité environ 4 milliards d’actions. Les transactions sur le marché des prédictions sont effectuées à l’aide du stablecoin USDC.

Au milieu de cela, la société est en pourparlers avec des investisseurs sur un nouveau cycle de financement qui la valoriserait à environ 1 milliard de dollars. L’année dernière, Polymarket a levé 4 millions de dollars en capital-risque.

