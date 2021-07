Le marché de la STO est trop fragmenté, mais Genius Estates essaie de changer cela

Comparer

Si une offre du marché de la blockchain a été révolutionnaire, ce sont les offres de jetons de sécurité. Son prédécesseur, Initial Coin Offerings (ICO) a permis à des projets prometteurs de lever des fonds en vendant des jetons natifs qui, espérons-le, prendraient de la valeur si le projet réussissait.

Les STO vont encore plus loin en permettant aux gens d’acheter des biens symboliques dans des actifs et des projets, leur donnant souvent accès à des véhicules d’investissement qu’ils ne pouvaient pas acheter directement. Cela a été fortement exploité par le marché immobilier, avec plusieurs projets immobiliers qui ont été tokenisés et vendus. Malgré cela, certains problèmes sous-jacents au sein du marché de la STO doivent être résolus, principalement la fragmentation des projets.

Un marché divisé ?

Les projets STO sont plus courants de nos jours et bien que cela signifie qu’il y a plus d’opportunités d’achat, chacun a ses propres règles et plateformes. Souvent, les utilisateurs doivent s’inscrire sur une plate-forme spécifique basée sur la blockchain avant une vente, puis acheter un jeton numérique spécifique qui représente la propriété du projet.

Le problème est que les investisseurs devront jongler avec plusieurs plates-formes, ensembles de règles et configurations de jetons pour acheter des véhicules d’investissement. Bien que cela ait fonctionné lors de l’apparition du secteur STO, il doit être amélioré à l’avenir, d’autant plus que de plus en plus de personnes entrent sur le marché.

De la même manière, les utilisateurs de crypto ne se connectent pas à un site Web différent à chaque fois qu’ils souhaitent acheter un jeton différent, les STO doivent être accessibles à partir d’une seule plate-forme. Une entreprise, Genius Estates, a déjà créé un marché pour STO qui fonctionne sur son jeton natif, GENiUX.

Comment fonctionne GENiUX

GENiUX est la devise native du marché de l’investissement basé sur la blockchain spécialement conçue pour permettre des investissements en douceur dans des projets STO de n’importe où dans le monde à l’aide d’un jeton. Lorsque les utilisateurs ont leur jeton natif, ils peuvent se connecter au marché Genius Assets l’année prochaine et acheter sur n’importe quel nombre de projets STO en utilisant le solde de leur portefeuille. D’ici là, vous pouvez toujours investir dans la plateforme immobilière Genius Estates.

Certaines des offres incluent l’achat de projets immobiliers, de projets aéronautiques et même NFT. Les détenteurs de jetons pourront recevoir des dividendes des projets dans lesquels ils ont investi, sous la forme d’un jeton natif qui rationalise à nouveau le processus et garantit que toutes les transactions peuvent être visualisées à partir d’un seul tableau de bord.

Pour les utilisateurs qui réfèrent d’autres personnes à Genius Estates, les récompenses sont payées dans le jeton natif, qui est conforme aux normes ERC-20, et également en euros.

Genius Estates connaîtra la première phase de sa prévente de jetons en août 2021 et à mesure que de plus en plus de projets rejoindront sa plate-forme, le prix de son jeton augmentera encore plus. Il y aura une offre totale de jetons de 1 milliard de jetons et une offre en circulation de 700 000 000 de jetons.

L’un des principaux véhicules d’investissement de la société est l’immobilier, avec le premier projet immobilier en Irlande en cours et les dividendes commenceront à être versés en janvier 2022. Tous les projets immobiliers investis rapporteront des revenus locatifs aux investisseurs en un trimestre. . ou annuel et pour ceux qui cherchent à créer un flux de revenus passif, ce serait une bonne option.

Autres dividendes de tout type d’actifs tels que l’air, les routes, etc. sera payé en fonction du projet lui-même. Cependant, le thème principal est l’inclusion et permettre aux consommateurs de tous les jours de gagner de l’argent grâce à certaines opportunités d’investissement qui ne leur seraient normalement pas accessibles en raison des coûts élevés. Maintenant, les gens peuvent investir avec de plus petites sommes d’argent.

Comme le dit le site Genius-Estates, l’investissement immobilier n’est plus réservé aux investisseurs professionnels ou institutionnels ; Maintenant, n’importe qui peut revendiquer le marché du logement et commencer à accumuler de la richesse.

Unir une industrie

Ce que fait Genius Estates va au-delà de l’offre d’un jeton pour ses clients ; rassemble activement le secteur de la STO sous un même toit. En éliminant le long processus de recherche de différentes STO et en permettant aux clients d’acheter en un seul endroit, ils rationalisent le processus d’investissement.

De plus, il offre la possibilité de générer des revenus passifs pour les clients qui peuvent investir dans l’immobilier, le NFT, le transport aérien, le sport, etc. De l’achat de véhicules d’investissement à la réception de dividendes en passant par la recommandation d’amis et de membres de la famille, GENiUX permet à ses utilisateurs d’exploiter pleinement la puissance de la blockchain et d’en récolter les avantages.

Le secteur de la STO, au fur et à mesure de sa croissance, connaîtra probablement la même trajectoire que l’industrie de la cryptographie en ce sens que les consommateurs auront des plateformes uniques pour acheter une multitude d’actifs plutôt que de tout faire individuellement. Les STO deviendront également un véritable moyen de créer des revenus passifs, mais avec un soupçon d’être lié à la technologie blockchain.

La société fera plus d’annonces après sa prévente, y compris de nouveaux projets à intégrer et de nouvelles fonctionnalités, telles que son application d’épargne, qui sera lancée plus tard cette année.