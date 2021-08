“Le marché de la vente au détail en ligne devrait atteindre 120-140 milliards de dollars d’ici FY26”

La vente en ligne indienne qui avait été largement dirigée par Flipkart et Amazon a vu l’entrée d’acteurs aux poches profondes comme Reliance et plus récemment le groupe Tata.

Le marché indien de la vente au détail en ligne devrait croître de 25 à 30 % par an au cours des cinq prochaines années pour atteindre 120 à 140 milliards de dollars d’ici l’exercice 26, dépassant ainsi le commerce moderne. Une grande partie de cette croissance sera alimentée par les petites villes indiennes, qui représentent quatre nouveaux acheteurs sur cinq, ont déclaré les analystes de Bain & Company dans un rapport.

Alors que de plus en plus de consommateurs se sont déplacés en ligne au milieu de la pandémie, le nombre d’acheteurs en ligne en Inde a atteint 140 millions en 2020. Le pays possède déjà la troisième plus grande base d’acheteurs en ligne au monde, derrière la Chine et les États-Unis. Même si le marché de détail total a diminué de 5% à la fin de l’exercice 21 en raison des restrictions opérationnelles induites par Covid, le segment en ligne a bondi de 25% pour atteindre 38 milliards de dollars. « Covid-19 a fortement stimulé la pénétration du commerce électronique en Inde, l’accélérant de 12 mois pour atteindre environ 4,6% au cours de l’exercice 21. Cette augmentation était encore plus importante dans les villes métropolitaines, car une personne sur trois a effectué au moins une fois des achats en ligne dans les huit principales villes métropolitaines l’année dernière. Bengaluru a ouvert la voie… », ont déclaré les analystes de la société dans le rapport.

La mode, l’électronique, les marchandises générales et les mobiles restent des « catégories clés de passerelle » pour les nouveaux acheteurs en ligne. Alors que les marques se tournent vers le prochain lot d’utilisateurs, il sera impératif d’investir dans les capacités vocales et vernaculaires, ainsi que d’intégrer la commodité du commerce social. Un utilisateur sur 10 a essayé la recherche vocale tandis qu’un nouvel utilisateur sur trois utilise une interface de plate-forme vernaculaire. « Le rôle des médias vocaux, vernaculaires et sociaux dans les achats en ligne est en pleine expansion. La voix et la langue vernaculaire sont essentielles pour attirer la prochaine génération d’acheteurs en ligne », ont déclaré les analystes. Les influenceurs et les réseaux sociaux façonnent également de plus en plus la trajectoire d’achat des consommateurs. Par exemple, près de 40 % des acheteurs en ligne ont effectué au moins un achat sur des plateformes comme Facebook, Instagram et WhatsApp l’année dernière.

La vente en ligne indienne qui avait été largement dirigée par Flipkart et Amazon a vu l’entrée d’acteurs aux poches profondes comme Reliance et plus récemment le groupe Tata. Reliance et Tata Group misent sur une stratégie d’acquisitions pour lutter contre le géant mondial Flipkart contrôlé par Amazon et Walmart. En outre, il existe une multitude d’autres marques en ligne qui se concentrent sur des segments spécifiques tels que les produits de beauté, de santé et de bien-être, entre autres.

« La popularité croissante des achats en ligne a poussé les marques établies et natives du numérique à opter pour un canal D2C (direct to consumer) via leurs sites Web… La pertinence croissante du canal en ligne en a fait une frontière incontournable et incontournable pour les marques. Gagner une part démesurée des dépenses de consommation en ligne nécessite une série d’investissements. Cela inclut des investissements dans la visibilité, la chaîne d’approvisionnement, le merchandising, la conversion et les capacités clés », ont déclaré les analystes.

