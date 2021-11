Le marché de l’aluminium primaire devrait rester déficitaire pour le reste de 2021

L’industrie a profité des avantages des prix élevés des métaux et de l’alumine ainsi que d’une reprise impressionnante de la demande sur les marchés hors de Chine.

Par Kunal Bose

Les revenus et les bénéfices des fabricants d’aluminium ici et également des leaders mondiaux de l’industrie tels qu’Alcoa aux États-Unis et le Norvégien Norsk Hydro pour le trimestre clos en septembre 2021 étaient bien supérieurs aux estimations de Street.

L’échec des analystes est dû à une appréciation insuffisante du travail stratégique d’un certain nombre de constituants de l’industrie en termes d’efficacité du bâtiment dans les centres de production, de l’extraction de la bauxite au raffinage de l’alumine en passant par la fusion de l’aluminium qui les a préparés à saisir efficacement les fondamentaux solides du marché post-Covid .

L’industrie a profité des avantages des prix élevés des métaux et de l’alumine ainsi que d’une reprise impressionnante de la demande sur les marchés hors de Chine. La forte demande mondiale d’alumine de base des fonderies profite à la National Aluminium Company (NALCO), détenue majoritairement par le gouvernement, qui se retrouve avec d’importants excédents d’exportation du produit chimique après avoir satisfait ses propres besoins.

Les entreprises d’aluminium hors de Chine n’ont pas peu profité de la crise énergétique de loin le plus grand producteur mondial de métal blanc qui a contraint Pékin à rationner l’approvisionnement en électricité des fonderies d’aluminium et d’autres unités de production de métaux. La restriction chinoise de la production qui en a résulté a contribué au maintien des prix de l’aluminium à un niveau élevé.

Un responsable de l’industrie a déclaré : « Les conditions du marché jusqu’au troisième trimestre sont restées très favorables pour les fabricants d’aluminium. Dans le même temps, ils ont continué à faire face à des défis principalement liés à la hausse des coûts de l’énergie et des matières premières. Pour certains articles, les prix ont augmenté de quatre à cinq fois depuis le début de l’année. Dans ces circonstances, la caractéristique de rachat est l’amélioration continue de l’efficacité opérationnelle de nos trois producteurs de métaux primaires Hindalco, Vedanta et NALCO. Cela s’est avéré être un facteur d’atténuation des coûts pour eux.

Hindalco, qui détient à 100 % le plus grand fabricant mondial de produits en aluminium à valeur ajoutée (VAAP) Novelis, a trouvé son EBITDA au troisième trimestre à un record de 8 048 crores, en hausse de 56 % en glissement annuel. Dans son activité d’aluminium ici aussi, l’EBITDA a atteint un niveau record de 3 247 crores ou une marge de 42 %, ce que le directeur général Satish Pai décrit comme « un record industriel proche du monde… Notre stratégie de portefeuille riche en produits continue de produire des résultats. dans divers scénarios de marché. Cela nous encourage à continuer de construire une base d’actifs en aval.

Cette focalisation sur les VAAP se reflète de manière adéquate dans leurs ventes (hors fil machine) en croissance de 36% à 86.000 tonnes aidées par une forte reprise de la demande intérieure. Les ventes de VAAP au dernier décompte trimestriel s’élevaient à 25 % de l’activité métal totale. En fait, dans le cas du cuivre aussi, Hindalco poursuit une stratégie proche de l’aluminium. Pai déclare : « La récente acquisition de l’unité de tiges de cuivre Ryker est conforme à notre stratégie de développement en aval ». Contrairement au métal primaire, les VAP sont nettement moins sujets aux fluctuations des prix des matières premières et, par conséquent, les marges sont favorables.

Les performances de NALCO au premier semestre 2021-2022, en grande partie grâce aux réalisations du deuxième trimestre, sont incontestablement inégalées depuis plus d’une décennie. Bénéficiant des prix élevés de l’alumine et de l’aluminium, la société a enregistré une croissance de 783% de son bénéfice net au premier semestre à 1 095 crore, dont la part du trimestre terminé en septembre était de 748 crore.

Les mesures prises par le président Sridhar Patra pour améliorer l’efficacité opérationnelle se traduisant par une production plus élevée au premier semestre de 3,649 millions de tonnes ™ de bauxite, 1,051 tm d’alumine et 228 000 tonnes de métal ont permis à NALCO de profiter des avantages d’un boom des prix des matières premières. Alcoa dit qu’au second semestre, le prix moyen de l’alumine est passé à 312 $ la tonne, contre 274 $ la tonne au cours de la moitié correspondante de 2020-2021. La progression du prix moyen de l’aluminium au cours de cette période a été beaucoup plus marquée, passant de 1 904 $ la tonne à 3 124 $ la tonne. Étant l’un des producteurs d’alumine aux coûts les plus bas au monde et un exportateur majeur de ce produit chimique — les exportations de l’année dernière se sont élevées à 1,185 tm — NALCO jouit du statut de deuxième plus grande source de devises parmi toutes les entreprises du secteur public.

Comme ses deux pairs de l’industrie, le plus grand producteur d’aluminium du pays, le groupe Vedanta, a produit le plus haut niveau trimestriel de métal avec 570 000 tonnes et également d’alumine avec 511 000 tonnes. Le groupe est présent dans plusieurs autres activités de matières premières. Mais son solide EBITDA au deuxième trimestre de 40 % de marge a été principalement soutenu par la flambée générale des prix des produits de base et l’amélioration de la production d’aluminium.

Dans l’intervalle, les majors mondiales de l’aluminium ont toutes profité de la hausse des prix du déficit mondial du métal et de l’impact des contraintes d’approvisionnement énergétique sur la production chinoise. En fait, pour le plus grand plaisir de ses actionnaires, le BPA ajusté d’Alcoa de 2,05 $ a dépassé les prévisions de la rue de 1,66 $.

Hindalco a déclaré dans une présentation que si la production mondiale d’aluminium de janvier à septembre était en hausse de 5% à 50,6 t dont la part chinoise était de 29 t, la consommation a augmenté de 12% à 51,5 t, la Chine à elle seule réclamant 30,1 t, conduisant à un déficit de 0,9 t .

La période est marquée par l’amélioration continue de la demande d’aluminium sur les marchés hors de Chine dans des segments clés comme le bâtiment et la construction, l’emballage des aliments et des boissons, les biens de consommation durables et les machines industrielles. Cependant, la demande du secteur automobile s’est affaiblie en raison des pénuries de puces. Comme c’est souvent le cas pour les produits de base, les prix de l’aluminium ont baissé de plusieurs crans depuis qu’ils ont atteint leur plus haut niveau à plus de 3 000 $ la tonne plus tôt cette année depuis juillet 2008. Les marges ont été réduites ces derniers temps. Mais les fabricants d’aluminium ne devraient pas se plaindre du fait que le taux LME à trois mois reste bien au-dessus de 2 600 $ la tonne. La plupart des observateurs pensent qu’avec la réduction des stocks mondiaux et la baisse de la production quotidienne moyenne de la Chine chaque mois depuis mai, le marché de l’aluminium primaire restera déficitaire pour le reste de 2021. Mais malgré les coupures d’électricité affectant les fonderies, la production chinoise au premier dix mois est en hausse de 6,5% à 32,37 mt. La Chine devrait donc terminer l’année avec une production record.

(Ancien correspondant de FT, l’auteur est maintenant correspondant en Inde pour la publication Euro Money, Metal Market Magazine)

